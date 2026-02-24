403
مكتب "فخر الوطن": أبطال خط الدفاع الأول، أيقونة العطاء الإنساني في دعم غزة مع حلول شهر رمضان المبارك
(MENAFN- Iris Media Press Services) أبوظبي: مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجلّى الأدوار الإنسانية النبيلة التي يضطلع بها أبطال خط الدفاع الأول في قطاع غزة، حيث يواصلون أداء رسالتهم السامية في الميدان الصحي والإغاثي، لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين في واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية.
وفي هذا الإطار، أشاد مكتب "فخر الوطن" بجهود أبطال خط الدفاع الأول ضمن عملية الفارس الشهم – 3، مؤكداً أن حضورهم الميداني في قطاع غزة يُبرز تفانيهم وقدراتهم في العمل والعطاء، والتزامهم التامّ بنهج الإمارات الإنساني الراسخ الذي يقوم على نجدة المحتاجين ودعم صمودهم، لا سيما مع حلول الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه معاني الرحمة والتكافل.
وأوضح المكتب أن أبطال الخطوط الأمامية يحرصون على أداء واجباتهم باحترافية استثنائية وتفانٍ لا يتزعزع، في حين تواصل الفرق الطبية المُتخصّصة أداء مهمتها الإنسانية النبيلة، وتقديم الرعاية الطبية الفائقة، والوقوف كشريان حياة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحدّيات الهائلة التي يواجهها.
وأكّد فخر الوطن أن أبطال خط الدفاع الأول يواصلون العمل بروح إنسانية عالية، حاملين رسالة الإمارات في الرحمة والتضامن، ومجسّدين دوراً إنسانياً استثنائياً في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى الأمل والدعم".
