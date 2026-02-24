  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة

الخشمان: حملة لتنظيف جسور المشاة في الزرقاء وتشديد على الالتزام بالنظافة

2026-02-24 03:05:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، إطلاق حملة شاملة لتنظيف جميع جسور المشاة في مدينة الزرقاء، مؤكداً تعميم التعليمات على كوادر البلدية للبدء بتنفيذ الحملة بشكل فوري.
وقال الخشمان لـ "برنامج الوكيل" الذي يُبث عبر "راديو هلا"، إن ملف النظافة والحفاظ على البيئة يحظى باهتمام كبير، لافتاً إلى أن سمو ولي العهد أولى هذا الملف أهمية خاصة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدن.
وأوضح أنه جرى التشديد على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، إلا أن البلدية تأمل بأن يكون الدافع لدى المواطنين ذاتياً ونابعاً من حبهم للوطن وحرصهم على نظافته.
وأكد الخشمان أن البلدية ماضية في تنفيذ حملات ميدانية متواصلة لتحسين مستوى النظافة في مختلف مناطق المدينة، بما يعكس الصورة الحضارية للزرقاء.

MENAFN24022026000208011052ID1110780543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث