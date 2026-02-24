السقا: السيادة الاقتصادية تتطلب إصدار العملة الرقمية عبر سلطة النقد الفلسطينية فقط

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ أكد لؤي السقا خبير العلاقات الدولية والاقتصاد اليوم أن أي توجه لإنشاء عملة رقمية فلسطينية يجب أن ينطلق من مرجعية وطنية واضحة مشددا على أن الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بإصدارها هي سلطة النقد الفلسطينية.

وقال السقا إن العملة الرقمية ليست مجرد أداة تقنية لتسهيل المعاملات بل هي أداة سيادية بامتياز ترتبط مباشرة بالقرار الاقتصادي الوطني. مضيفا أن منح أي جهة خارج الإطار الرسمي حق إصدار عملة رقمية فلسطينية يمثل مساسًا واضحا بالسيادة الاقتصادية

وأوضح أن إصدار عملة رقمية خارج المظلة الوطنية قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية محذرًا من إنشاء نظام مالي مواز يكرّس واقعًا منفصلا يصعب تجاوزه مستقبلا.

وأشار السقا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بآلية الدفع أو التكنولوجيا المستخدمة بل بمن يتحكم في الاحتياطيات المالية الداعمة للعملة ومن يمتلك صلاحية تجميد الأرصدة أو تقييد التحويلات وقال: الجهة التي تسيطر على البنية التحتية للمدفوعات تملك نفوذا اقتصاديا مباشرا وهذا أمر لا يمكن فصله عن الاعتبارات السياسية.

وأضاف أن أي عملة مستقرة تحتاج إلى احتياطيات واضحة وإدارة شفافة مؤكدا أن إدارة هذه الاحتياطيات يجب أن تبقى ضمن الإطار الوطني وتحت رقابة مؤسسات فلسطينية خاضعة للمساءلة.

كما شدد السقا على أن نجاح أي مشروع نقدي يعتمد على الثقة والثقة لا تبنى إلا من خلال مؤسسة رسمية معترف بها لديها صلاحيات قانونية وخبرة تنظيمية وهي سلطة النقد الفلسطينية.

وقال السقا أن الابتكار المالي مطلوب لمواجهة الأزمات لكنه يجب أن يتم ضمن رؤية اقتصادية فلسطينية موحدة و نحن بحاجة إلى أدوات حديثة تعالج أزمة السيولة لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى حماية القرار النقدي الوطني و الإصدار يجب أن يكون حصريا عبر سلطة النقد الفلسطينية لأن السيادة الاقتصادية ليست تفصيلا تقنيا بل ركيزة أساسية في أي مشروع وطني.

