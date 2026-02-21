دولتان تبدآن الصيام بعد 48 ساعة من رؤية الهلال

MENAFN - Al-Bayan) ">بدأت الدول العربية والإسلامية حول العالم صيام شهر رمضان المبارك إذ أعلنت بعض الدول أن الشهر الفضيل يبدأ يوم الأربعاء 17 فبراير، فيما حددته دول أخرى الخميس 18 فبراير، بينما أعلنت دولتان في المحيط الهادئ أن يوم الجمعة هو أول أيام الصيام.

فيجي ونيوزيلندا تصومان الجمعة

أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية ورابطة مسلمي فيجي، وفق ما نقل مركز الفلك الدولي، أن أول أيام رمضان في 2026 هو أمس الجمعة 20 فبراير، بعد تعذر رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء.

وأكدت الجهات المختصة أن يوم الخميس 19 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، وبدأ الصيام يوم أمس الجمعة، جاء ذلك متوافقاً مع الحسابات الفلكية التي أظهرت عدم إمكانية رصد الهلال في سماء نيوزيلندا وفيجي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، واعتمدت السلطات المحلية مبدأ الرؤية الشرعية المحلية لإثبات دخول الشهر الهجري.

وفي المقابل، أعلنت عدة دول إسلامية أن الأربعاء 17 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء.

الخميس أول أيام الصيام في دول أخرى

أعلنت دول أخرى عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، لتبدأ يوم الخميس الماضي 18 فبراير صيام أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن أبرز هذه الدول: مصر، الأردن، ليبيا، الجزائر، سوريا، تركيا، سنغافورة، وإندونيسيا.

أطول وأقصر ساعات الصيام

تشهد الدول القريبة من الدائرة القطبية الشمالية أطول ساعات صيام، مثل غرينلاند وآيسلندا وشمال النرويج، حيث قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة، فيما تسجل دول النصف الجنوبي أقصر ساعات الصيام، مثل تشيلي والأرجنتين ونيوزيلندا، حيث تتراوح بين 11 و12 ساعة.

أما في العواصم العربية، فتتراوح ساعات الصيام بين 12 ساعة ونصف و14 ساعة، من أبرز المدن العربية:

الأقصر عربياً: موروني 12:45، مقديشو 12:55، جيبوتي 13:05.

الأطول عربياً: الجزائر العاصمة 13:50، تونس 13:52، الرباط 13:55.

أما خارج العالم العربي، فتسجل أستانا كازاخستان ساعات صيام تصل إلى نحو 15 ساعة و30 دقيقة، تليها سراييفو 14:50 وأنقرة 14:40، بينما تتميز المدن القريبة من خط الاستواء بثبات ساعات الصيام، مثل جاكرتا 13:05، كوالالمبور 13:10، كمبالا 13 ساعة، ونيروبي 13 ساعة.