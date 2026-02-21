دولتان تبدآن الصيام بعد 48 ساعة من رؤية الهلال

دولتان تبدآن الصيام بعد 48 ساعة من رؤية الهلال
فيجي ونيوزيلندا تصومان الجمعة
أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية ورابطة مسلمي فيجي، وفق ما نقل مركز الفلك الدولي، أن أول أيام رمضان في 2026 هو أمس الجمعة 20 فبراير، بعد تعذر رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء.
وأكدت الجهات المختصة أن يوم الخميس 19 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، وبدأ الصيام يوم أمس الجمعة، جاء ذلك متوافقاً مع الحسابات الفلكية التي أظهرت عدم إمكانية رصد الهلال في سماء نيوزيلندا وفيجي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، واعتمدت السلطات المحلية مبدأ الرؤية الشرعية المحلية لإثبات دخول الشهر الهجري.
وفي المقابل، أعلنت عدة دول إسلامية أن الأربعاء 17 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء.
الخميس أول أيام الصيام في دول أخرى
أعلنت دول أخرى عدم ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، لتبدأ يوم الخميس الماضي 18 فبراير صيام أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن أبرز هذه الدول: مصر، الأردن، ليبيا، الجزائر، سوريا، تركيا، سنغافورة، وإندونيسيا.
أطول وأقصر ساعات الصيام
تشهد الدول القريبة من الدائرة القطبية الشمالية أطول ساعات صيام، مثل غرينلاند وآيسلندا وشمال النرويج، حيث قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة، فيما تسجل دول النصف الجنوبي أقصر ساعات الصيام، مثل تشيلي والأرجنتين ونيوزيلندا، حيث تتراوح بين 11 و12 ساعة.
أما في العواصم العربية، فتتراوح ساعات الصيام بين 12 ساعة ونصف و14 ساعة، من أبرز المدن العربية:
الأقصر عربياً: موروني 12:45، مقديشو 12:55، جيبوتي 13:05.
الأطول عربياً: الجزائر العاصمة 13:50، تونس 13:52، الرباط 13:55.
أما خارج العالم العربي، فتسجل أستانا كازاخستان ساعات صيام تصل إلى نحو 15 ساعة و30 دقيقة، تليها سراييفو 14:50 وأنقرة 14:40، بينما تتميز المدن القريبة من خط الاستواء بثبات ساعات الصيام، مثل جاكرتا 13:05، كوالالمبور 13:10، كمبالا 13 ساعة، ونيروبي 13 ساعة.
