ترامب يمهل إيران 10 أيام لإبرام صفقة مجدية أو مواجهة أمور سيئة

MENAFN - Al-Bayan) ">أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إيران عشرة أيام لإبرام "صفقة مجدية" في المباحثات الجارية بين الطرفين أو مواجهة "أمور سيئة"، فيما دافعت إيران مجددا عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

وفيما يتواصل الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن بلاده سترد بقوة على طهران إن هاجمتها.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة في جنيف الثلاثاء، أعلنا بعدها عزمهما على مواصلتها.

وفيما كشفت إيران الأربعاء أنّها تُعدّ مسودة إطار عمل للدفع قدما هذه المفاوضات التي استؤنفت في 6 فبراير بوساطة عُمانية، واصلت الولايات المتحدة في لهجتها التحذيرية قائلة إن هناك "أسبابا عدة" لتوجيه ضربة إلى إيران.

واعتبر ترامب خلال الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" في واشنطن أنه "ثبت على مر السنين أنه ليس من السهل التوصل إلى صفقة مجدية مع إيران. علينا أن نتوصل إلى صفقة مجدية وإلا ستحدث أمور سيئة".

وأضاف "علينا ربما الذهاب خطوة أبعد، أو ربما لا، أو ربما نبرم اتفاقا. ستكتشفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة".

وقبيل افتتاح أعمال مجلس السلام، جدّد نتانياهو تحذير إيران من رد إسرائيلي قوي في حال هاجمتها.

وأعلن الجيش الألماني أنه نقل عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في شمال العراق في ظلّ "تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط"، على ما أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية الخميس.

من جهته، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مواطنيه الخميس إلى مغادرة إيران فورا، معتبرا أنّ احتمال اندلاع نزاع مفتوح "واقعي جدا"، حتى خلال الساعات المقبلة.

وفي خضم هذا التوتر، دعت الرئاسة الروسية الخميس جميع الأطراف إلى "ضبط النفس والحذر، وإعطاء الأولوية المطلقة للوسائل السياسية والدبلوماسية في تسوية المشكلات"، معربة عن أسفها "لتصعيد غير مسبوق للتوترات في المنطقة".

كما حضّت باريس الخميس واشنطن وطهران على إعطاء الأولوية للتفاوض، مشددة على أن المسار الدبلوماسي هو "السبيل الوحيد لمنع إيران بشكل دائم من الحصول على سلاح نووي".

وارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر الخميس، كما ارتفع سعر خام برنت، وسط مخاوف من أن المحادثات بين واشطن وطهران قد لا تمنع نشوب نزاع جديد قد يهدد الإمدادات.

- إيران تتمسك بالتخصيب -

في إيران، دافع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي عن حق بلاده في برنامج نووي سلمي يشمل تخصيب اليورانيوم.

وقال إسلامي في مقطع فيديو إن "أساس الصناعة النووية هو التخصيب. أنتم بحاجة إلى وقود نووي، مهما أردتم القيام به في العملية النووية".

وأضاف أن "البرنامج النووي الإيراني يتقدّم وفق قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكن لأيّ بلد أن يحرم إيران من حقّ الاستفادة من هذه التكنولوجيا سلميا".

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بأن تتخلّى إيران عن التخصيب.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد حذّر من أنّ الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى".

وتواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي أكد، بحسب الخارجية الإيرانية، استعداد الوكالة "لتقديم دعمها" في مجال التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران.