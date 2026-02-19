عبدالله بن زايد يعلن مساهمة الإمارات بـ 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة

MENAFN - Al-Bayan) "> أعلنت دولة الإمارات اليوم خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، الذي انعقد بدعوة ورئاسة فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال مجلس السلام.

أعلن ذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع الافتتاحي للمجلس، الذي عقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجمع الاجتماع نخبة من رؤساء الدول وكبار المسؤولين وصناع القرار الدوليين، في إطار مسعى منسق لتفعيل أطر السلام، ودعم مسارات إعادة الإعمار، وبناء مقاربات مستدامة تعزز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وجاءت مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الاجتماع في مستهل زيارة عمل يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تجسيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، وحرص الجانبين على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته: فخامة الرئيس ترامب، أشكركم على جمعنا اليوم ، وآمل حقاً أن يكون بدء شهر رمضان المبارك مناسبة تمنحنا جميعا الإلهام نحو السلام والتعايش والعيش معاً في ازدهار".

وأضاف سموه:"فخامة الرئيس، قبل ما يزيد قليلاً على خمسة أعوام، أطلقتم أنتم وصديقكم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام، ومنذ ذلك الحين، لم ننجح فقط في العمل معكم ومع إسرائيل نحو مستقبل أفضل للمنطقة، بل وحتى عندما وقعت أحداث السابع من أكتوبر، استطاعت دولة الإمارات أن تعمل مع إسرائيل في تقديم ما يقارب 3 مليارات دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة منذ اندلاع الحرب".

وأعلن سموه:"اليوم، فخامة الرئيس، تعلن دولة الإمارات عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال مجلس السلام، ويسعدني أنني عملت مع العديد من الأصدقاء مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ، ومعالي ماركو روبيو، الذي كان مصدر إلهام في العديد من الجوانب وعلى جبهات عدة، وأتطلع إلى العمل معه مستقبلاً".

واختتم سموه كلمته قائلا:"فخامة الرئيس، لولا دعمكم، لما اجتمع هذا المجلس، ولما عقد الاجتماع في نيويورك لإنهاء هذه الحرب عندما جمعتم ثمانية من قادة المنطقة لإنهائها" مضيفاً:"وخلال شهر رمضان، ندعو لكم بالتوفيق والنجاح.. شكراً لكم".

حضر الاجتماع إلى جانب سموه، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.