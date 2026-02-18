403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"أماسي طيبة الرمضانية" تنطلق بهوية جديدة وتجربة فريدة تعكس روح الضيافة السعودية
(MENAFN- JUMMAR PR) أطلقت شركة "طيبة"، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، فعاليات "أماسي طيبة الرمضانية" بهوية جديدة تجمع بين قيم الشهر الفضيل وأصالة التراث السعودي وفخامة التجربة الفندقية المعاصرة، بهدف تقديم تجارب ضيافة استثنائية تعكس الكرم والترحاب والتميز التشغيلي في مختلف منشآتها الفندقية بالمملكة.
وتأتي "أماسي طيبة الرمضانية" هذا العام تحت شعار "بالترحاب تضاء أماسينا"، بهوية مستوحاة من قيم الشركة وهويتها البصرية النابعة من الثقافة السعودية، خاصة مع حلول يوم التأسيس خلال شهر رمضان، بما يعزز البعد الوطني والإنساني للتجربة، ويمنح الضيوف أجواءً متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.
وتُقام فعاليات "أماسي طيبة الرمضانية" في نخبة من فنادق الشركة تشمل: فندق كراون بلازا قصر الرياض، وفندق ماريوت مطار الرياض، وفندق هوليداي إن الجبيل، وفندق هوليداي إن تبوك، إضافة إلى فنادق مكارم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم توحيد معايير الجودة والخدمة لضمان تجربة رمضانية استثنائية في جميع الفنادق التابعة للشركة.
وتقدم "أماسي" هذا العام تجربة رمضانية مميزة مع أشهى قوائم الإفطار والسحور في أجواء ساحرة، وأنشطة ثقافية وتفاعلية، بما يسهم في إثراء الأمسيات الرمضانية وتعزيز الارتباط بالقيم الإسلامية والمجتمعية.
كما تحتضن "أماسي طيبة الرمضانية" على مدار الشهر الفضيل فعاليات أسبوعية متنوعة، تركز على التفاعل الاجتماعي والهوية الوطنية، من خلال أمسيات مستوحاة من التراث السعودي، وأنشطة وتجارب إبداعية، فيما تُقدَّم للضيوف باقات هدايا رمضانية مصممة بعناية، تشمل مستلزمات تعكس روح الشهر المبارك.
وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تسعى شركة "طيبة" خلال فعاليات "أماسي طيبة الرمضانية" عددًا من المبادرات المجتمعية، بما يعزز قيم التكافل والتضامن، ويترجم دور الشركة في خدمة المجتمع خلال الشهر الفضيل.
وحرصت "طيبة" على إثراء خيمة "أماسي" بالتفاعل مع المناسبات الوطنية والاجتماعية المصاحبة لشهر رمضان، مثل يوم التأسيس، واليوم العالمي للمرأة، ويوم الأم، من خلال برامج تفاعلية وعروض ثقافية وحملات ترويجية خاصة، تسهم في إثراء التجربة الرمضانية وتوسيع دائرة التفاعل الاجتماعي>
كما وفّرت الشركة منصة رقمية متكاملة تتيح الحجز عبر موقع "أماسي" الإلكتروني "" أو تطبيقات الحجز المعتمدة، لتمكين الضيوف من حجز تجارب الإفطار والسحور بسهولة ويسر.
يشار إلى أن "أماسي طيبة الرمضانية" تعكس التزام الشركة بتطوير مفهوم الضيافة الموسمية وفق أعلى المعايير، من خلال الدمج بين الابتكار التشغيلي والهوية الثقافية والجودة المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات السياحة الوطنية ورؤية المملكة 2030، واستنادًا إلى المكانة الرائدة للشركة في صناعة الضيافة بالمملكة.
وتأتي "أماسي طيبة الرمضانية" هذا العام تحت شعار "بالترحاب تضاء أماسينا"، بهوية مستوحاة من قيم الشركة وهويتها البصرية النابعة من الثقافة السعودية، خاصة مع حلول يوم التأسيس خلال شهر رمضان، بما يعزز البعد الوطني والإنساني للتجربة، ويمنح الضيوف أجواءً متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.
وتُقام فعاليات "أماسي طيبة الرمضانية" في نخبة من فنادق الشركة تشمل: فندق كراون بلازا قصر الرياض، وفندق ماريوت مطار الرياض، وفندق هوليداي إن الجبيل، وفندق هوليداي إن تبوك، إضافة إلى فنادق مكارم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم توحيد معايير الجودة والخدمة لضمان تجربة رمضانية استثنائية في جميع الفنادق التابعة للشركة.
وتقدم "أماسي" هذا العام تجربة رمضانية مميزة مع أشهى قوائم الإفطار والسحور في أجواء ساحرة، وأنشطة ثقافية وتفاعلية، بما يسهم في إثراء الأمسيات الرمضانية وتعزيز الارتباط بالقيم الإسلامية والمجتمعية.
كما تحتضن "أماسي طيبة الرمضانية" على مدار الشهر الفضيل فعاليات أسبوعية متنوعة، تركز على التفاعل الاجتماعي والهوية الوطنية، من خلال أمسيات مستوحاة من التراث السعودي، وأنشطة وتجارب إبداعية، فيما تُقدَّم للضيوف باقات هدايا رمضانية مصممة بعناية، تشمل مستلزمات تعكس روح الشهر المبارك.
وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، تسعى شركة "طيبة" خلال فعاليات "أماسي طيبة الرمضانية" عددًا من المبادرات المجتمعية، بما يعزز قيم التكافل والتضامن، ويترجم دور الشركة في خدمة المجتمع خلال الشهر الفضيل.
وحرصت "طيبة" على إثراء خيمة "أماسي" بالتفاعل مع المناسبات الوطنية والاجتماعية المصاحبة لشهر رمضان، مثل يوم التأسيس، واليوم العالمي للمرأة، ويوم الأم، من خلال برامج تفاعلية وعروض ثقافية وحملات ترويجية خاصة، تسهم في إثراء التجربة الرمضانية وتوسيع دائرة التفاعل الاجتماعي>
كما وفّرت الشركة منصة رقمية متكاملة تتيح الحجز عبر موقع "أماسي" الإلكتروني "" أو تطبيقات الحجز المعتمدة، لتمكين الضيوف من حجز تجارب الإفطار والسحور بسهولة ويسر.
يشار إلى أن "أماسي طيبة الرمضانية" تعكس التزام الشركة بتطوير مفهوم الضيافة الموسمية وفق أعلى المعايير، من خلال الدمج بين الابتكار التشغيلي والهوية الثقافية والجودة المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات السياحة الوطنية ورؤية المملكة 2030، واستنادًا إلى المكانة الرائدة للشركة في صناعة الضيافة بالمملكة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment