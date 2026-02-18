  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.. تطبيق ONE يُطلق عرضًا حصريًا على التمويل الرقمي للسيارات بمعدلات ربح تنافسية

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.. تطبيق ONE يُطلق عرضًا حصريًا على التمويل الرقمي للسيارات بمعدلات ربح تنافسية

2026-02-18 03:09:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن تطبيقONE، التطبيق المالي الشامل التابع لبنك السلام، عن إطلاق عرض خاص بمناسبة شهر رمضان المبارك على خدمة "التمويل الرقمي للسيارات"، والذي يتيح للزبائن إمكانية التقديم للحصول على تمويل لشراء السيارات الجديدة والمستعملة بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة لتحويل الراتب أو زيارة أي فرع، وبمعدلات ربح تنافسية وحصرية خلال فترة العرض.

ويأتي هذا العرض تأكيدًا على حرص التطبيق على تقديم حلول تمويلية مرنة وميسّرة تلبي احتياجات الزبائن خلال شهر رمضان المبارك. ووفقًا للشروط والأحكام، يوفر تمويل السيارات الجديدة معدل ربح سنوي (APR) يبدأ من 5.1% فيما يبدأ معدل الربح السنوي لتمويل السيارات المستعملة من 6.99%. كما يتيح العرض فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة للسيارات الجديدة و75% للسيارات المستعملة، ولمدة سداد تصل إلى 7 سنوات.

ويُعد عرض شهر رمضان المبارك على التمويل الرقمي للسيارات عبر تطبيق ONE من أبرز العروض المتوفرة في السوق خلال هذه الفترة، حيث يجمع بين المعدلات التنافسية والتجربة الرقمية المتكاملة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة السريعة، دون معاملات ورقية أو متطلبات تحويل راتب.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم الحداد، مدير عام تطبيقONE، قائلاً: "نحرص في تطبيق ONE على تقديم حلول مالية رقمية تتماشى مع تطلعات الزبائن واحتياجاتهم المتجددة، ويأتي عرض شهر رمضان على التمويل الرقمي للسيارات تأكيدًا على التزامنا بتوفير مزايا حصرية ومعدلات ربح تنافسية تمنح الزبائن فرصة الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وسريعة خلال هذه الفترة المباركة. ندعو الزبائن إلى استخدام تطبيق ONE قبل اتخاذ قرار الالتزام، لما يوفره من سهولة وسرعة وتجربة رقمية متكاملة دون الحاجة لتحويل الراتب أو زيارة الفرع."

الجدير بالذكر أن عرض شهر رمضان المبارك متاح للموظفين من البحرينيين والمقيمين، ويمكن الاستفادة منه عبر تطبيق ONE بخطوات بسيطة وسريعة. ويدعو التطبيق الراغبين بالحصول على تمويل سيارات بمعدلات تنافسية إلى التقديم الآن والاستفادة من العرض الخاص قبل انتهاء فترة الحملة.

MENAFN18022026000055011008ID1110755941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث