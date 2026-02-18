403
بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.. تطبيق ONE يُطلق عرضًا حصريًا على التمويل الرقمي للسيارات بمعدلات ربح تنافسية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن تطبيقONE، التطبيق المالي الشامل التابع لبنك السلام، عن إطلاق عرض خاص بمناسبة شهر رمضان المبارك على خدمة "التمويل الرقمي للسيارات"، والذي يتيح للزبائن إمكانية التقديم للحصول على تمويل لشراء السيارات الجديدة والمستعملة بشكل رقمي بالكامل، دون الحاجة لتحويل الراتب أو زيارة أي فرع، وبمعدلات ربح تنافسية وحصرية خلال فترة العرض.
ويأتي هذا العرض تأكيدًا على حرص التطبيق على تقديم حلول تمويلية مرنة وميسّرة تلبي احتياجات الزبائن خلال شهر رمضان المبارك. ووفقًا للشروط والأحكام، يوفر تمويل السيارات الجديدة معدل ربح سنوي (APR) يبدأ من 5.1% فيما يبدأ معدل الربح السنوي لتمويل السيارات المستعملة من 6.99%. كما يتيح العرض فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة للسيارات الجديدة و75% للسيارات المستعملة، ولمدة سداد تصل إلى 7 سنوات.
ويُعد عرض شهر رمضان المبارك على التمويل الرقمي للسيارات عبر تطبيق ONE من أبرز العروض المتوفرة في السوق خلال هذه الفترة، حيث يجمع بين المعدلات التنافسية والتجربة الرقمية المتكاملة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى الحصول على الموافقة السريعة، دون معاملات ورقية أو متطلبات تحويل راتب.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد هيثم الحداد، مدير عام تطبيقONE، قائلاً: "نحرص في تطبيق ONE على تقديم حلول مالية رقمية تتماشى مع تطلعات الزبائن واحتياجاتهم المتجددة، ويأتي عرض شهر رمضان على التمويل الرقمي للسيارات تأكيدًا على التزامنا بتوفير مزايا حصرية ومعدلات ربح تنافسية تمنح الزبائن فرصة الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وسريعة خلال هذه الفترة المباركة. ندعو الزبائن إلى استخدام تطبيق ONE قبل اتخاذ قرار الالتزام، لما يوفره من سهولة وسرعة وتجربة رقمية متكاملة دون الحاجة لتحويل الراتب أو زيارة الفرع."
الجدير بالذكر أن عرض شهر رمضان المبارك متاح للموظفين من البحرينيين والمقيمين، ويمكن الاستفادة منه عبر تطبيق ONE بخطوات بسيطة وسريعة. ويدعو التطبيق الراغبين بالحصول على تمويل سيارات بمعدلات تنافسية إلى التقديم الآن والاستفادة من العرض الخاص قبل انتهاء فترة الحملة.
