المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يمنح الأمل لطفلة فلسطينية تعاني من حالة صحية نادرة

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يمنح الأمل لطفلة فلسطينية تعاني من حالة صحية نادرة
وأوضح الفريق الطبي أن الطفلة تعاني من متلازمة انحلال الدم اليوريمي غير النمطي، وهي حالة نادرة تتطلب متابعة دقيقة وعلاجاً متخصصاً على فترات منتظمة، حيث تخضع لبرنامج علاجي دوري يتضمن تلقيها حقنة علاجية كل شهرين، إلى جانب الفحوصات الطبية والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات المعتمدة.
وأكد المستشفى الإماراتي العائم، جاهزيته الكاملة لاستقبال الحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
وتجسّد قصة الطفلة سما معاناة الكثير من الأطفال المرضى في قطاع غزة، وتؤكد أهمية استمرار العمل الإنساني والطبي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.
