المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يمنح الأمل لطفلة فلسطينية تعاني من حالة صحية نادرة

2026-02-18 03:08:30
(MENAFN- Al-Bayan) ">يقدّم المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش الرعاية الطبية المتخصصة للطفلة الفلسطينية سما محمد إبراهيم الغريز "13 عاماً "، القادمة من قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الفريق الطبي أن الطفلة تعاني من متلازمة انحلال الدم اليوريمي غير النمطي، وهي حالة نادرة تتطلب متابعة دقيقة وعلاجاً متخصصاً على فترات منتظمة، حيث تخضع لبرنامج علاجي دوري يتضمن تلقيها حقنة علاجية كل شهرين، إلى جانب الفحوصات الطبية والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات المعتمدة.

وأكد المستشفى الإماراتي العائم، جاهزيته الكاملة لاستقبال الحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وتجسّد قصة الطفلة سما معاناة الكثير من الأطفال المرضى في قطاع غزة، وتؤكد أهمية استمرار العمل الإنساني والطبي ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لإنقاذ الأرواح وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.

