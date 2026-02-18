قرقاش: تصريح وزيرة الخارجية البريطانية الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع لافت ومهم

قرقاش: تصريح وزيرة الخارجية البريطانية الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع لافت ومهم
وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تصريح وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في ميونيخ، الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع بعد مراجعتها 2000 رخصة تصدير سلاح، لافت ومهم".
وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الأهم ثبات الموقف الإماراتي في السودان: وقف فوري لإطلاق النار، عدم عرقلة المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكم مدني ضمن إطار زمني محدد" مؤكداً أن "الوقائع تكشف التضليل، والموقف واضح وثابت".
