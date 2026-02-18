قرقاش: تصريح وزيرة الخارجية البريطانية الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع لافت ومهم

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تصريح وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في ميونيخ، الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع بعد مراجعتها 2000 رخصة تصدير سلاح، لافت ومهم، مؤكدا أن الأهم ثبات الموقف الإماراتي في السودان: وقف فوري لإطلاق النار، عدم عرقلة المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكم مدني ضمن إطار زمني محدد.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تصريح وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في ميونيخ، الذي تدحض فيه مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع بعد مراجعتها 2000 رخصة تصدير سلاح، لافت ومهم".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الأهم ثبات الموقف الإماراتي في السودان: وقف فوري لإطلاق النار، عدم عرقلة المساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكم مدني ضمن إطار زمني محدد" مؤكداً أن "الوقائع تكشف التضليل، والموقف واضح وثابت".