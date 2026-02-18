  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
​الضمان الاجتماعي لـ برنامج الوكيل: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

2026-02-18 03:08:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير العام لـ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة إن التعديلات المقترحة جاءت استناداً إلى متطلبات القانون، الذي يُلزم المؤسسة بإجراء فحص لمركزها المالي كل ثلاث سنوات للتأكد من وضعها المالي والاكتواري.
وأوضح الخلايلة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أنه إذا تبين في السنة العاشرة من سنة التقييم أن موجودات المؤسسة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها، فلا بد من إجراء تعديلات تصحيحية.
وبيّن الخلايلة أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون عام 2030، ما استدعى التدخل المباشر لإجراء تقييم شامل ومعالجة المعيقات والإشكالات التي كانت موجودة في القانون والأنظمة.
وأكد أن الأسباب الرئيسية للتعديلات تتمثل في ضمان الاستدامة المالية للحفاظ على حقوق المشتركين الحاليين والمتقاعدين، وصرف رواتبهم وحقوقهم التأمينية، إضافة إلى حماية حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن من أبرز ما تضمنه المشروع الجديد تحسين الرواتب التقاعدية لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 200 دينار، مع التأكيد على عدم المساس بالمزايا والحقوق المقررة بالقانون الحالي للفئات المستثناة في قانون عام 2014 وما قبله، وأن جميع الاستثناءات السابقة ستبقى قائمة.
ولفت إلى أن وضع المؤسسة“مريح”، وأن الدراسة الاكتوارية حتى عام 2038 لا تشير إلى وجود أي مشكلة، مؤكداً الحرص على عدم الوصول إلى مرحلة تعجز فيها المؤسسة عن الإيفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن التعديلات السابقة كانت تجميلية وبسيطة ولم تتضمن تغييرات جوهرية، مبيناً أنه تم ضبط الرواتب المرتفعة وفق أحكام القانون، إذ حُدد الحد الأعلى بموجب قانون عام 1978، ثم عُدّل في قانون 2014 ليصبح الحد الأعلى 5000 دينار، بينما يبلغ الحد الأعلى للمشتركين الجدد 3662 ديناراً، ما أسهم في ضبط التجاوزات التي كانت قائمة سابقاً.
وفيما يتعلق بسن التقاعد، أشار الخلايلة إلى أن الدراسات وتحسن الوضع الصحي وارتفاع متوسط الأعمار في الاردن يستدعيان رفع سن التقاعد، موضحاً أن متوسط عمر الرجل يبلغ 73 عاماً والأنثى 78 عاماً، وأن عمر 60 عاماً لا يُعد شيخوخة.
وأضاف أن مخرجات الحوار مع المجلس الاقتصادي أكدت ضرورة رفع سن التقاعد وتحديد ضوابط للتقاعد المبكر.
وبشأن الاستثمارات، قال الخلايلة إن الدراسة الاكتوارية بُنيت على عائد استثماري نسبته 4.7% حتى عام 2023، فيما بلغ العائد في عام 2024 نحو 6.2%، وتجاوز 12% في عام 2025 نتيجة الدخول في استثمارات حقيقية بمشاريع استراتيجية عبر صندوق استثمار أموال الضمان في مختلف القطاعات، بما يحقق عائداً جيداً للمؤسسة، مع وجود ضوابط صارمة نظراً لكونها أموال الأردنيين ويجب استثمارها بحذر.
وأكد أن جميع من استحقوا راتب تقاعد مبكر حتى تاريخ 1/1/2027، وهو تاريخ نفاذ القانون، لن يطرأ عليهم أي تغيير، وبإمكانهم التقاعد في أي وقت. كما أوضح أن رفع سن التقاعد لن يتم دفعة واحدة إلى 65 عاماً، بل سيكون تدريجياً، فمثلاً من يستكمل المدة في عام 2028 سيصبح سن تقاعده 60 عاماً وستة أشهر، وهكذا بشكل متدرج.
وأشار إلى أن سن التقاعد في بعض الدول يصل إلى 70 عاماً، وفي دول أخرى 65 أو 63 عاماً، تبعاً لظروف الحياة، مؤكداً أن الرواتب التقاعدية المبكرة لا تُمنح إلا بناءً على دراسات اكتوارية دقيقة أُعدت بتقديرات خبراء، من بينهم خبراء في منظمة العمل الدولية.
وفيما يتعلق بالحديث عن الاقتراض الحكومي، أوضح أن الموضوع لا يتعلق باقتراض، بل إن المؤسسة تستثمر في سندات الخزينة التي تطرحها الحكومة، وهي أدوات استثمارية يتنافس عليها صندوق الضمان والقطاع الخاص، ويبلغ مجموعها أكثر من 20 مليار دينار.
وأضاف أنه في ظل الظروف الاقتصادية، لا يمكن توجيه كامل الأموال إلى استثمارات معرضة للربح والخسارة، لذا يتم اللجوء إلى سندات الخزينة باعتبار عائدها واضحاً ومحققاً دون تأخير، مشيراً إلى أن الفوائد المتحققة العام الماضي تجاوزت 40 مليون دينار.
وختم الخلايلة بالتأكيد على أن موجودات المؤسسة، من خلال صندوق الاستثمار، تجاوزت 18 مليار دينار، وأن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن أوضاع المؤسسة مستقرة، مع استمرار المراجعة الدورية المبنية على أسس علمية واحتمالات مدروسة.

