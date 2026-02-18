  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصدر: آلية خصم مخالفات السير قيد الإعداد والإعلان عن تطبيقها قريباً

2026-02-18 03:08:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر بأن آلية خصم مخالفات السير لا تزال قيد العمل حالياً، وسيتم الإعلان عن بدء الاستفادة من القرار فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة. وأوضح أن التنسيق جارٍ بين إدارة السير، وأمانة عمّان، وإدارة الترخيص، وبلديات المملكة لوضع الآلية التنفيذية موضع التطبيق.
وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" أن المخالفات التي تم تسديدها قبل تاريخ 17 شباط لن يشملها القرار.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، منح خصومات على قيم المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين قبل تاريخ 17 شباط 2026.
وبموجب القرار، يُمنح كل من ارتكب مخالفة سير خصماً بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يوماً، وذلك بهدف تشجيع السائقين على ترخيص مركباتهم ضمن المدة القانونية.
وفي هذا السياق، وردت إلى برنامج ((الوكيل)) العديد من الاستفسارات من المواطنين حول آلية تطبيق الخصم، لا سيما فيما يتعلق بالمخالفات المحوّلة إلى المحاكم، وما إذا كانت مشمولة بالقرار أم لا.
كما تساءل مواطنون عمّا إذا كان الخصم سيظهر مباشرة على موقع المخالفات الإلكتروني، أم سيتم احتسابه تلقائياً عند الدفع، أم يتطلب الأمر مراجعة مراكز الترخيص للاستفادة منه.
وتضمنت الاستفسارات أيضاً ما إذا كان الخصم سيظهر عبر تطبيق ((سند))، وآلية احتسابه في حال السداد الإلكتروني، بانتظار صدور التعليمات التنفيذية التي ستوضح تفاصيل وآليات الاستفادة من القرار بشكل رسمي.

