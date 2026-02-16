ترامب والإعلام.. لكمات متبادلة على حلبة المحاكمة

MENAFN - Al-Bayan) ">لم يعد الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام مجرد حرب تصريحات أو اتهامات بـ ((الأخبار الكاذبة))، بل تحوّل خلال ما انقضى من ولايته الثانية إلى معركة قانونية شاملة. وإذا كانت ولايته الأولى قد اتسمت بتهديدات لفظية ودعاوى غالباً ما كانت ترفضها المحاكم، فإنه انتقل في الثانية إلى مرحلة ((التقاضي الملياري))، مستهدفاً القواعد المالية والتحريرية للمؤسسات الكبرى، في أمريكا وخارجها.

ولعل حجم اللعب في الملعب القضائي وسيد البيت الأبيض، بلغ مستويات غير مسبوقة. فقد استخدم ترامب سلاح القضاء والتهديد به فيما لا يقل عن 325 مناسبة علنية، واللافت أنها ارتفعت من 110 تهديدات في سنوات ولايته الأولى الأربع، إلى 215 تهديداً صريحاً في عام واحد من ولايته الثانية، وهو يخوض حالياً معارك تطالب بتعويضات تفوق 70 مليار دولار، نجح منها بالفعل في انتزاع تسويات نقدية بلغت 89 مليون دولار.

ترامب رفع تاريخياً نحو 20 دعوى قضائية كبرى ضد مؤسسات إعلامية، منها خمس قضايا ضخمة لا تزال في أروقة المحاكم ضد ((نيويورك تايمز)) و((وول سيتي جورنال)) و((بي بي سي)) و((موين ريجستر)) و((مجلس جائزة بوليتز)).

التحرير والمونتاج

في ولايته الثانية، ابتكر الرئيس الأمريكي نمطاً جديداً من القضايا حيث استهدف ((الخط التحريري)) للمخرجين والصحافيين، معتبراً أن أي تعديل في حديثه تزوير يستوجب تعويضات هائلة. ولعل قضية شبكة ((سي بي سي نيوز، مثال على أضخم ملاحقة في تاريخ التلفزيون، حيث رفع سقف مطالبته إلى 20 مليار دولار في فبراير 2025، متّهماً برنامج ((60 دقيقة)) بتحريف إجابات منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لـ ((تلميع صورتها))، ما أجبر شركة ((باراماونت)) المالكة للشبكة على تسوية دفعت بموجبها 16 مليون دولار في يوليو 2025 لتجنّب صدام قانوني قد يعرقل صفقات اندماجها.

ولم يتوقف الأمر عند الحدود الأمريكية، بل امتد ليشمل هيئة الإذاعة البريطانية ((بي بي سي))، حيث رفع ترامب دعوى في ديسمبر 2025 بمطالبة قدرها 10 مليارات دولار، متّهماً وثائقي ((بانوراما)) بالتلاعب بجدول زمني لخطابه في 6 يناير لإظهاره محرّضاً على العنف.

التشهير والانتخابات

ولطالما اعتبر ترامب تقارير الصحف الكبرى هجوماً على شخصه أو ((إمبراطوريته التجارية)). ففي مطلع عام 2025 انتزع ترامب تسوية بقيمة 15 مليون دولار واعتذاراً رسمياً من شبكة ((إيه بي نيوز))، بعد ملاحقة قانونية للمذيع جورج ستيفانوبولوس.

وصعّد من ملاحقته لصحيفة ((نيويورك تايمز))، حيث رفع دعوى في سبتمبر 2025 تطالب بـ 15 مليار دولار، متّهماً إياها بالعمل كبوق سياسي يهدف لخفض قيمة أسهم شركته للإعلام ((دي جي تي)). وفي يناير 2026، قام بتوسيع هذه الدعوى لتشمل تعويضات إضافية عن نشر ((استطلاعات رأي مضللة)).

وتضاف إلى هذه السلسلة دعوى بـ 10 مليارات دولار ضد ((وول ستريت جورنال))، بسبب تقارير تناولت علاقاته التاريخية بجيفري إبستين، وهي قضايا تهدف في جوهرها إلى خلق تكلفة باهظة لأي تقرير استقصائي يتناول ماضي الرئيس.

على السياق ذاته، اتخذ ترامب من ((الانتخابات)) مبرراً لملاحقة الصحافة المحلية، كما حدث في دعواه ضد صحيفة ((ديس موينز ريجستر)) بتهمة ((الاحتيال)) في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبراً أن ((التضليل الإحصائي)) جريمة تدخل انتخابي.

وفي سياق متصل، استمرت ملاحقته لمجلس جائزة بوليتزر لسحب جوائز عام 2018 الممنوحة لتقارير ((التدخل الروسي)) المزعوم في الانتخابات الأمريكية، متّهماً المجلس بالمشاركة في التشهير المستمر به.

أما على صعيد ((الكتب المسربة))، فقد واصل ملاحقة الصحافي بوب وودوارد والناشرين الذين ((استغلوا تسجيلات صوتية من دون إذن))، مهدّداً كل من يحاول تحويل ((أسرار البيت الأبيض)) إلى أرباح تجارية بملاحقات تقضي على تلك الأرباح قبل تحقيقها.

الأسرار والخصوصية

وتحت عنوان أسراره الشخصية وخصوصيته المالية، برزت ملاحقة ترامب لوزارة الخزانة وصحيفة ((نيويورك تايمز)) في يناير 2026 كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث طالب بتعويض قدره 10 مليارات دولار متهماً الطرفين بـ ((التآمر)) لتسريب إقراراته الضريبية لعام 2020، ما فتح باباً قانونياً شائكاً حول حدود ملاحقة الصحف التي تنشر معلومات مسرّبة.

وبالتوازي مع ملاحقته المستمرة للصحافي بوب وودوارد بشأن حقوق الملكية الفكرية لتسجيلاته الصوتية، لم يكتفِ ترامب بساحات القضاء؛ بل وظّف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لشن 8 تحقيقات عقابية استهدفت القنوات المعادية، تزامناً مع قراره الصادم في يوليو 2025 بقطع تمويل فيدرالي قدره 1.1 مليار دولار عن أهم مؤسسات الإعلام العام في البلاد، وهما الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وخدمة البث العام (PBS).

سياسة مثمرة

لم تتوقف هذه الضغوط الشاملة عند حدود العقاب، بل أثمرت عن مكاسب مادية مباشرة، حيث نجح ترامب في انتزاع 57 مليون دولار من عمالقة التقنية ((ميتا)) و((غوغل)) و((إكس)) لتسوية دعاوى قديمة حول حظر حساباته، ليرتفع بذلك إجمالي حصيلة انتصاراته المالية في عام واحد إلى 89 مليون دولار.

وتشير بيانات ميدانية مطلع عام 2026 إلى أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها في تغيير سلوك الإعلام. فخوفاً من الدعاوى المليارية، بدأت شبكات كبرى مثل ((سي بي إس))و ((إن بي سي)) في التخلي عن أساليب المونتاج التقليدية، وأصبحت تميل لبث لقاءات ترامب ((خام)) لتجنب تهمة التلاعب.

وأثبتت تسويات بارامون وديزني أن الشركات الإعلامية العملاقة باتت تنظر للدعاوى القضائية كـ ((تكلفة ممارسة أعمال))، وتفضّل دفع ملايين الدولارات لضمان عدم تعثر صفقات اندماجها، أو تعرضها لانتقام تنظيمي من البيت الأبيض.

ومع قطع تمويل الإعلام العام وتقليص وصول الوكالات الكبرى مثل ((إي بي))، لمصادر المعلومات، أصبح المشهد الإعلامي أكثر حذراً، حيث يخشى رؤساء التحرير تخصيص موارد لملاحقة قصص قد تؤدي لإفلاس المؤسسة قانونياً.

القضاء المضاد

وحتى تكتمل صورة هذه المواجهة، لا بد من النظر إلى الطرف الآخر في ((حلبة المحاكمة))؛ فبينما يسدد ترامب ضرباته المليارية، تضج المحاكم الأمريكية بنحو 650 دعوى قضائية مضادة رفعتها مؤسسات حقوقية وإعلامية ضد سياسات إدارته.

في الأسبوع الأخير من فبراير 2026، رفض القاضي في فلوريدا تأجيل دعوى الـ 10 مليارات دولار ضد ((بي بي سي))، مطلقاً عملية ((الكشف عن الأدلة)) التي تستهدف المراسلات الداخلية للشبكة البريطانية والمتعلقة بتغطية أخبار ترامب، بالتزامن مع فتح جبهة جديدة ضد ((آبل نيوز)) لتهديد خوارزمياتها بتهمة التحيز الممنهج ضد المنصات الإعلامية المحافظة.

وفي المقابل، ردت ((الولايات الزرقاء)) بلكمة قانونية مضادة عبر دعوى رفعتها ولايات كاليفورنيا وكولورادو ومينيسوتا في 11 فبراير الحالي، لمنع تجميد تمويل صحي بـ 600 مليون دولار وُصف بـ ((الانتقام السياسي))، تزامناً مع ملاحقة إدارة ترامب لجامعة هارفارد لإجبارها على تسليم بيانات القبول، في خطوة يراها القانونيون ملاحقة للمؤسسات الأكاديمية التي تنتقد سياسات الإدارة، في حين أصرت ((نيويورك تايمز)) على مواجهة دعوى الـ 15 مليار دولار.

هذا المشهد الذي يمزج بين ((المونتاج المزور)) و((تجميد التمويل)) يؤكد أن ترامب لا يزال ((بطل المحاكم)) الذي حول الإعلام من مراقب للسلطة إلى طرف يصارع من أجل بقائه المالي والمهني تحت وطأة الرقابة الذاتية الوقائية.