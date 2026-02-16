عمار بن حميد يستقبل فرق عجمان الفائزة في ألعاب دبي 2026ويشيد بتميزها

MENAFN - Al-Bayan) "> استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مربط عجمان، فرق عجمان المشاركة في فعاليات النسخة السابعة من بطولة "ألعاب دبي" والتي تصدرت المراكز الأولى في نهائياتها.

وهنأ سموه فريق حكومة عجمان، بقيادة الشيخ حميد بن عمار النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، لحصوله على المركز الأول في فئة "تحدي الحكومة للرجال" وفريق دائرة عجمان الرقمية، بقيادة الشيخ راشد بن عمار النعيمي رئيس الدائرة، لحصوله على المركز الثالث في الفئة ذاتها، وكذلك فريق مربط عجمان الذي نال المركز الثالث في منافسات "تحدي المجتمع".

وأشاد سموه بما حققته فرق عجمان من إنجاز يعكس روح التحدي والعمل الجماعي والجاهزية العالية، مؤكداً أن هذا التفوق ثمرة التزام وجهد منظم يعكس ثقافة التميز الراسخة في منظومة العمل بعجمان.

وقال سموه إن "ما حققته فرق حكومة عجمان في (ألعاب دبي 2026) يبرهن على أن الاستثمار في الإنسان وبناء فرق عمل متجانسة وقادرة على تجاوز التحديات السبيل لتحقيق النجاحات في مختلف الميادين، سواء كانت رياضية أو إدارية أو خدمية".

وأضاف سموه أن روح الفريق الواحد التي ظهرت في المنافسات تجسد قيم التعاون والانضباط والإصرار الراسخة في الإمارة.

وأشار سمو ولي عهد عجمان إلى أن المنافسات عكست مستوى عالياً من الاحترافية والتنظيم، مؤكداً أن تأهل فرق عجمان إلى النهائيات ثم اعتلاء منصات التتويج يعكس قدرة كوادر الإمارة على المنافسة وتصدر المشهد في المحافل الرياضية الكبرى.

وأشاد سموه بالجهد الذي بذله اللاعبون والأداء القوي الذي قدمته الفرق خلال التحديات المبتكرة في البطولة، والتي اختبرت قدراتهم على العمل بتناسق عال والحفاظ على التركيز تحت ضغط المنافسة وقصر الوقت.

وقال سموه إن "مثل هذه الإنجازات تبعث برسالة واضحة مفادها أن التميز نهج عمل وثقافة مؤسسية، يصنع الفارق في كل ميدان".

من جانبهم، عبر أعضاء فرق عجمان عن اعتزازهم بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مؤكدين أن دعم وتحفيز سموه يمثلان دافعاً لمواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم عجمان في مختلف البطولات والاستحقاقات القادمة.

كان فريقا حكومة عجمان ودائرة عجمان الرقمية قد تأهلا إلى نهائيات "تحدي الحكومة للرجال" بعد منافسات قوية شارك فيها 546 لاعباً ضمن 76 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، فيما اعتمدت منافسات "تحدي المجتمع" على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط، بما يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين أفراد الفريق الواحد.