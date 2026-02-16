  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سبيس إكس تتنافس لإنتاج طائرات مُسيرة لصالح البنتاجون

2026-02-16 03:12:09
(MENAFN- Al-Bayan) "> ‌ذكرت ​بلومبرج نيوز اليوم الاثنين نقلاً عن ⁠مصادر مطلعة أن شركة سبيس ‌إكس التابعة لإيلون ‌ماسك وشركتها التابعة والمملوكة ‌لها ‌بالكامل إكس.‌إيه.آي ​تشاركان ‌في ​عطاء تنافسي ⁠جديد سري ​تنظمه ⁠وزارة الدفاع ⁠الأمريكية (البنتاجون) ⁠لإنتاج تكنولوجيا أسراب طائرات مسيرة ذاتية التحكم تعمل ‌بالصوت.

MENAFN16022026000110011019ID1110748470

