الأرصاد: طقس متقلب نسبياً مع ارتفاع الحرارة تدريجي للحرارة حتى السبت

2026-02-16 03:12:09
(MENAFN- Al-Bayan) "> توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتبارا من يوم غد وحتى 21 فبراير الجاري، أحوالاً جوية متقلبة نسبياً، تتسم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع أجواء رطبة صباحاً بعدد من المناطق.

وأوضح المركز في بيان له أن طقس يوم غد سيكون رطباً في ساعات الصباح مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، فيما يصبح مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، قد يصاحبها سقوط أمطار على أقصى المناطق الشمالية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر، بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر مضطرباً صباحاً ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويستمر الطقس يوم الأربعاء رطباً صباحاً مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويُتوقع أن يكون الطقس يوم الخميس رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال بقية اليوم، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويشهد الطقس يوم الجمعة رطوبة صباحية مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، فيما يبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

ويكون الطقس يوم السبت رطباً صباحاً مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يظل البحر خفيف الموج في الخليج العربي و بحر عُمان.

