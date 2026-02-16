الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيّن د. تُقى الهنائي عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) ">رحبت الإمارات العربية المتحدة بتعيين الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتورة تُقى الهنائي، الأستاذة المساعدة في الهندسة الحاسوبية بجامعة نيويورك أبوظبي، عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخراً.

تُعد الدكتورة الهنائي مهندسة وعالمة وباحثة متخصصة في مجالات التفاعل بين الإنسان والتقنيات الذكية، وحظيت إسهاماتها البحثية بتقدير عالٍ على المستويين الوطني والدولي، من ضمنها حصولها على جائزة "مبتكرون دون 35 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادرة عن مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية".

وبصفتها أحد ممثلي المنطقة العربية، تنضم الدكتورة الهنائي إلى نخبة من أربعين خبيراً تم تعيينهم لعضوية اللجنة المعنية بإعداد تقييمات علمية مستقلة ومتعددة التخصصات، تسهم في إثراء النقاشات الدولية بشأن فرص الذكاء الاصطناعي ومخاطره وتأثيراته.

جاء إنشاء اللجنة في إطار"قمة المستقبل" التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، للبناء على "الميثاق الرقمي العالمي" المعتمد كمرفق لـ"ميثاق المستقبل"، وذلك لضمان استناد النقاشات الدولية حول الذكاء الاصطناعي إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة.

وستقدم اللجنة تقييمات تقنية، تمكّن كافة الدول والشركاء من الاستفادة منها على نحو متكافئ، بما يسهم في سد فجوة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس هذه الرؤية الطموحة التنوع الإقليمي لأعضاء اللجنة.

وقال سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة: "إن اعتماد الدكتورة الهنائي عضواً في هذه اللجنة الأممية البارزة يعكس مستوى التميز الذي بلغته الكفاءات العلمية الإماراتية، وحجم الاستثمارات المتواصلة في هذا القطاع الحيوي.. وتتطلع دولة الإمارات إلى صدور التقرير الأول للجنة، في إطار حرصها على الإسهام البنّاء في صياغة مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، على نحو يحد من مخاطره ويعزز فرصه لخدمة الإنسانية".

وفي سياق متصل، قال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "نعتز بتعيين الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتورة الهنائي عضواً في اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي.. وتعكس مسيرتها البحثية الحافلة، التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستثمار المستدام في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات العلمية".

من جانبها قالت الدكتورة الهنائي: "يسعدني الانضمام إلى هذه اللجنة المتميزة في مرحلة مفصلية لمسار ابتكار الذكاء الاصطناعي وحوكمته وأتطلع إلى التعاون مع نخبة من الخبراء لتعزيز فهمنا المشترك لفرص الذكاء الاصطناعي وتأثيراته بما يخدم الجميع، وكذلك إبراز الإسهامات المتنامية لدولة الإمارات والمنطقة في بحوث الذكاء الاصطناعي ضمن هذه المجموعة من الرواد العالميين لمعالجة مسائل أساسية تتعلق بمستقبل البشرية".

ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نمواً متسارعاً في مخرجات البحث العلمي، وتطوراً في الخبرات العلمية والبنية التحتية والتطبيقات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.. كما ينسجم إسهام الدكتورة الهنائي في مجال الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان مع رؤية دولة الإمارات في توظيف هذه التكنولوجيا لدعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز القيم الإنسانية، وتحقيق الرفاه والازدهار للجميع.

وباعتبارها مركزاً للتكنولوجيا والتجارة والابتكار، ترتكز استراتيجية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي على توجيه التقنيات نحو إحداث أثر إيجابي، وتعزيز الشراكات التي تدعم التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات، ودعم التقدم المسؤول والشامل في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في إطار عمل الأمم المتحدة أو في مختلف المحافل متعددة الأطراف حول العالم.