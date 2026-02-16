انقلاب حاد على الحالة الجوية غداً وهكذا سيكون الطقس اول ايام رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة، لتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات المساء في مناطق متفرقة.



وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية، الأمر الذي قد يتسبب بتدني مدى الرؤية الأفقية.



وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم، فيما تبقى الرياح غربية معتدلة السرعة.



ويوم الأربعاء، يستمر الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ورياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق، خاصة في البادية.



ليلاً، يكون الطقس بارداً، مع ظهور غيوم منخفضة في شمال ووسط المملكة، واحتمال ضعيف لهطول أمطار خفيفة في أقصى الشمال، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً. كما يُحذر من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية ليلاً بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



أما الخميس، فيطرأ طقس بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم منخفضة ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وخلال الليل، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع رياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي والسائقين على الطرق الخارجية، نظراً لاحتمال إثارة الغبار وتشكل الضباب خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع فلكياً ان يكون يوم الخميس القادم أول أيام شهر رمضان المُبارك والله اعلم.