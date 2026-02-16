  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انخفاض أسعار الذهب في الأردن

2026-02-16 03:12:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، بالتسعيرة اليومية الثانية الصادرة اليوم الاثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 101 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 96.2 دينارا للشراء.


كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 115.8 و89.9 و70.3 دينار على التوالي.

