انخفاض أسعار الذهب في الأردن

انخفاض أسعار الذهب في الأردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، بالتسعيرة اليومية الثانية الصادرة اليوم الاثنين، بمقدار 30 قرشا للغرام، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 101 دينارا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 96.2 دينارا للشراء.
كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محال الصاغة 115.8 و89.9 و70.3 دينار على التوالي.
