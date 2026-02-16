GWM TANK 300 HEV تقود فريق موتري الأردن للمركز الأول في رالي وادي القمر 2026

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتم فريق موتري الأردن بدعم من شركة نهج المنار الوكيل الحصري لـ GWM في الأردن مشاركته في نسخة 2026 من رالي وادي القمر للملاحة بإنجاز لافت، بعدما تُوّج بالمركز الأول في فئة PTH-4 على متن GWM TANK 300 HEV، في فوز يؤكد حضور السيارة كواحدة من أقوى الخيارات المهيأة لتحديات الملاحة الصحراوية. وجاء هذا التتويج نتيجة أداء احترافي وروح تنافسية عالية، عكست جاهزية الفريق وكفاءة المركبة في التعامل مع أصعب التضاريس والمسارات بفضل تصميمها المخصص للقيادة في الظروف القاسية، وثباتها العالي وكفاءتها في التحكم والاستجابة، ما منح الفريق ثقة إضافية في مسارات الملاحة الدقيقة وتغيرات التضاريس المستمرة.



وقاد الفريق السائق المحترف معاذ رماضنة، إلى جانب علي أبو عيد، ملاح السائق في ثنائي جمع بين الخبرة ودقة قراءة المسارات. ومع دعم أداء TANK 300 HEV وقدرتها على الثبات والتعامل مع التحديات الصحراوية، تمكن الفريق من تقديم مستوى تنافسي قوي يعكس روح التحدي والطموح في هذا الحدث الاستثنائي.



فعاليات رالي وادي القمر 2026

اليوم الأول: مرحلة استعراضية تمهيداً للتحدّي

شهد اليوم الأول مرحلة استعراضية أُقيمت في منطقة وادي عربة لمسافة 12.78 كيلومتراً، أتاحت للفريق فرصة اختبار الجاهزية وضبط الإيقاع وتعزيز الانسجام بين السائق والملاح، إلى جانب تجربة أداء GWM TANK 300 HEV على طبيعة المسارات الصحراوية وتنوع المسالك قبل الانطلاق الرسمي.



اليوم الثاني: انطلاق المرحلة الفعلية

في 13 فبراير 2026، انطلقت المرحلة الفعلية لمسافة امتدت نحو 180.33 كيلومتراً، حيث دخل الفريق المنافسة الرسمية بكل تركيز وحماس. وفي مسارات تطلبت دقة عالية في الملاحة وسرعة في اتخاذ القرار، برزت TANK 300 HEV كعامل داعم للأداء بفضل ثباتها واستجابتها، ما ساهم في الحفاظ على إيقاع ثابت وسط التضاريس الصحراوية المختلفة.



اليوم الثالث: أداء ثابت حتى خط النهاية

وفي 14 فبراير 2026، واصل الفريق أداءه بثبات حتى النهاية، وتمكن برفقة GWM TANK 300 HEV من اجتياز التحديات الصحراوية بكفاءة عالية، لترجمة الإصرار والعمل الجماعي إلى إنجاز يُضاف لسجل الفريق ويؤكد جاهزية السيارة في أقسى ظروف القيادة.



مرحلة التتويج وإعلان النتائج

وفي أجواء احتفالية حماسية، تم إعلان النتائج النهائية لرالي وادي القمر، حيث تُوّج فريق موتري الأردن بالمركز الأول في فئة PTH-4 على متن GWM TANK 300 HEV، ضمن رالي امتدت تحدياته لمسافة تجاوزت 335 كيلومتراً. وجاء هذا الفوز تتويجاً للانسجام بين السائق معاذ رماضنة وملاحه علي أبو عيد، إلى جانب الأداء القوي للمركبة التي أثبتت كفاءتها في التعامل مع أصعب المسارات والتضاريس الصحراوية.

























