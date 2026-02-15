سوليدرتي البحرين تعزّز السلامة في أندية كرة القدم المحليّة عبر توفير أجهزة للإنعاش القلبي

سوليدرتي البحرين تعزّز السلامة في أندية كرة القدم المحليّة عبر توفير أجهزة للإنعاش القلبي
في أعقاب النداء العام الذي أطلقه ممرض بحريني والذي سلّط الضوء على الأهمية البالغة لتوفير أجهزة مزيل رجفان القلب الخارجي الآلي (AED) لاستخدامها في حالات الطوارئ، سارعت سوليدرتي البحرين بالتواصل مع إدارات الأندية وعرضت عليها تزويدها بالأجهزة اللازمة في إطار مبادراتها المتكاملة للمسؤوليّة المجتمعيّة، وذلك في بادرة نبيلة تؤكّد على التزام الشركة الراسخ بدعم المجتمع البحريني وحماية الصحة العامة، وتعزيز جاهزية المنشآت الرياضيّة لتجنّب وقوع مثل هذه الحادثة المؤسفة في المستقبل.
وبهذه المناسبة، قال السيد حسين سبت، القائم بأعمال مساعد المدير العام –وحدة الدعم المؤسسي في سوليدرتي البحرين: "انطلاقًا من واجبنا كشركة وطنيّة رائدة، نؤمن بأهمية دعم المجتمع البحريني والمشاركة بدور حيوي في مختلف المبادرات التنمويّة والإنسانيّة التي تلبي احتياجاته. إذ لا يقتصر دور سوليدرتي على تقديم خدمات التأمين فحسب، بل يشمل أيضًا دعم سلامة مجتمعنا البحريني، وذلك خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز السلامة العامةوتوفير بيئة أكثر أمانًا للأندية الرياضية المحلية وغيرها من المؤسسات.
وتواصل سوليدرتي البحرين التزامها بأداء واجبها نحو المجتمع كشريك مسؤول يعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المحليّة والمنظمات الأهليّة لتعزيز جهود الحفاظ على السلامة والصحة العامة في شتّى أنحاء المملكة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment