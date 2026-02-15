سوليدرتي البحرين تعزّز السلامة في أندية كرة القدم المحليّة عبر توفير أجهزة للإنعاش القلبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في إطار مسيرتها الرائدة في دعم المجتمع وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، تبرعت شركة سوليدرتي البحرين ، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، بأجهزة مزيل رجفان القلب الخارجي الآلي (AED) لصالح ثلاث أنديّة بحرينيّة لكرة القدم، وذلك استجابةً لنداء توعوي أطلقهممرض بحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب حادثة وفاة شاب رياضي أثناء التدريب في وقت سابق من العام الماضي. حيث تم إهداء الأجهزة إلى نادي باربار الرياضي، ونادي المنامة، ونادي مدينة عيسى في إطار سلسلة من المبادرات السبّاقة التي أطلقتها الشركة للحفاظ على الصحة العامة وإنقاذ الأرواح.

في أعقاب النداء العام الذي أطلقه ممرض بحريني والذي سلّط الضوء على الأهمية البالغة لتوفير أجهزة مزيل رجفان القلب الخارجي الآلي (AED) لاستخدامها في حالات الطوارئ، سارعت سوليدرتي البحرين بالتواصل مع إدارات الأندية وعرضت عليها تزويدها بالأجهزة اللازمة في إطار مبادراتها المتكاملة للمسؤوليّة المجتمعيّة، وذلك في بادرة نبيلة تؤكّد على التزام الشركة الراسخ بدعم المجتمع البحريني وحماية الصحة العامة، وتعزيز جاهزية المنشآت الرياضيّة لتجنّب وقوع مثل هذه الحادثة المؤسفة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال السيد حسين سبت، القائم بأعمال مساعد المدير العام –وحدة الدعم المؤسسي في سوليدرتي البحرين: "انطلاقًا من واجبنا كشركة وطنيّة رائدة، نؤمن بأهمية دعم المجتمع البحريني والمشاركة بدور حيوي في مختلف المبادرات التنمويّة والإنسانيّة التي تلبي احتياجاته. إذ لا يقتصر دور سوليدرتي على تقديم خدمات التأمين فحسب، بل يشمل أيضًا دعم سلامة مجتمعنا البحريني، وذلك خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز السلامة العامةوتوفير بيئة أكثر أمانًا للأندية الرياضية المحلية وغيرها من المؤسسات.

وتواصل سوليدرتي البحرين التزامها بأداء واجبها نحو المجتمع كشريك مسؤول يعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المحليّة والمنظمات الأهليّة لتعزيز جهود الحفاظ على السلامة والصحة العامة في شتّى أنحاء المملكة.