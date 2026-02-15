  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

2026-02-15 03:11:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 102.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 97.400 دينار.
وتالياً التسعيرة:





