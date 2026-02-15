تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

403
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية، اليوم الأحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 102.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 97.400 دينار.
وتالياً التسعيرة:
