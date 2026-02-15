خبرني - كشف موقع Topskills Sports UK اللثام عن مفاوضات سرية بين مانشستر سيتي ونجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

قال في تغريدة عبر منصة إكس: لن يجدد فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد، وسينتقل إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل ما لم يستجب النادي لمطالبه".

وتابع أن إدارة السيتي قدّمت سرًا عرضاً مغرياً أقنع اللاعب البرازيلي بإنهاء عقده والرحيل مجاناً عن سانتياغو بيرنابيو.

وشدد أنه على ريال مدريد تلبية طلب اللاعب رقم 7، والمحدد براتب 350 ألف يورو أسبوعياً للاحتفاظ به، وإلا سينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2027.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن نجم منتخب البرازيل طالب إدارة "الملكي" في الصيف الماضي، براتب سنوي يعادل ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي، أو الرحيل في مطلع 2027 مجاناً.