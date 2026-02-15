مفاوضات سرية بين مانشستر سيتي ونجم ريال مدريد
خبرني - كشف موقع Topskills Sports UK اللثام عن مفاوضات سرية بين مانشستر سيتي ونجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.
قال في تغريدة عبر منصة إكس: لن يجدد فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد، وسينتقل إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل ما لم يستجب النادي لمطالبه".
وتابع أن إدارة السيتي قدّمت سرًا عرضاً مغرياً أقنع اللاعب البرازيلي بإنهاء عقده والرحيل مجاناً عن سانتياغو بيرنابيو.
وشدد أنه على ريال مدريد تلبية طلب اللاعب رقم 7، والمحدد براتب 350 ألف يورو أسبوعياً للاحتفاظ به، وإلا سينتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2027.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن نجم منتخب البرازيل طالب إدارة "الملكي" في الصيف الماضي، براتب سنوي يعادل ما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي، أو الرحيل في مطلع 2027 مجاناً.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment