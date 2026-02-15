الوطني للأمن السيبراني: 2026 عام تعزيز الثقافة السيبرانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- غادة حماد - أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، أن 2026 سيكون عاما للتوعية الوطنية بالأمن السيبراني.وقال الصمادي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المركز بصدد إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني، والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع لغايات تعزيز الثقافة السيبرانية لدى الجميع.وأضاف إن الحملة تستهدف الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وموظفي القطاعين العام والخاص، والعاملين في البنى التحتية الحرجة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.وأضاف إن البرامج التدريبية الموجهة لموظفي القطاع العام، سواء من التقنيين وغير التقنيين تقسم إلى مستويين: مستوى تقني متخصص، وآخر غير متخصص يركز على التوعية بالأمن السيبراني، لا سيما للموظفين الذين يتعاملون مع بيانات حساسة، بهدف تعزيز الثقافة السيبرانية لديهم.وبين أن مستوى الجاهزية السيبرانية في الأردن يشهد تطورا ملحوظا، إذ يتماشى المركز مع العديد من المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحرجة، من خلال عدة محاور رئيسة أبرزها: الحوكمة، بناء فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية، إدارة المخاطر، وضع الأطر التنظيمية، ما أسهم في تعزيز البنية المؤسسية للأمن السيبراني وتوحيد المرجعيات في هذا المجال، ورفع مستوى الالتزام بالضوابط المعتمدة، وتوحيد المرجعيات، ما انعكس إيجابا على أمن الفضاء السيبراني على مستوى المملكة.وأكد أن منظومة الأمن السيبراني ليست مسألة تقنية فحسب، بل هي منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على الامتثال والالتزام ومواءمة الأطر والمعايير الدولية، وترسيخ العمل المؤسسي، كما تشمل بناء القدرات البشرية، وتعزيز التوعية والتثقيف لنشر الثقافة السيبرانية بين مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى التدريب وتطوير التكنولوجيا، وتطبيق الحوكمة والسياسات والضوابط التي تسهم في الحد من الهجمات السيبرانية.وأوضح الصمادي أن الإطار الوطني للأمن السيبراني يمثل نموذجا شاملا ومتكاملا يعكس التجربة الأردنية، ويستند إلى العديد من المؤشرات والمعايير الدولية المصممة بصيغة وطنية تتناسب مع خصوصية المملكة.كما يشكل هذا الإطار حجر الأساس في حماية البنية التحتية الرقمية، حيث يوفر مرجعية وطنية موحدة لإدارة المخاطر، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لجميع الجهات المعنية، ويضع ضوابط ومعايير واضحة لحماية الأنظمة والمعلومات، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والاتصالات والصناعة والتجارة والتعليم والصحة، ومنطقة العقبة الاقتصادية وقطاع الطيران.ولفت إلى أن الإطار يعد إلزاميا لكل جهة حكومية أو مؤسسة تتعامل مع البنية الرقمية الحيوية، بهدف الوصول إلى مستوى الجاهزية السيبرانية المطلوب، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويدعم حماية المملكة من التهديدات الرقمية المتقدمة.وبين أن المركز يعمل على المستوى الوطني عبر عدة محاور رئيسة تشمل الدور التنظيمي والتشريعي والعملياتي وبناء القدرات الوطنية، ففي الجانب التنظيمي يصدر السياسات والضوابط المنظمة لقطاع الأمن السيبراني في الأردن، بما في ذلك منح التراخيص ووضع المعايير التي تمكن المؤسسات من حماية نفسها من الهجمات السيبرانية.وأوضح أن الدور العملياتي يتضمن حماية البنية التحتية الوطنية والرقمية من الاختراقات على مدار الساعة، من خلال الاستجابة للحوادث السيبرانية في القطاعين العام والخاص، وإجراء تقييم المخاطر وفحوصات الاختراق، وفحص المنظومة الرقمية الوطنية ووضع آليات لحمايتها.وتابع أن دور بناء القدرات الوطنية يعد الأهم، إذ يرتبط بالعنصر البشري ويشمل التدريب وتعزيز الثقافة السيبرانية وتوجيه الجهود نحو الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.وأشار إلى أن 2025 شهد انخفاضا في عدد الهجمات السيبرانية بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع 2024، بفعل تعزيز المنظومة الفنية والتقنية للحماية، حيث عمل المركز بالتعاون مع شركائه في القطاع العام على تقوية الضوابط السيبرانية على شبكات البنية التحتية الرقمية وتعزيز المقدرات التقنية للحكومة الأردنية، ما أسهم في رفع مستوى الحماية والجاهزية.كما نوه إلى زيادة الوعي وارتفاع مستوى الالتزام لدى المؤسسات الوطنية، وتحسن الثقافة السيبرانية لدى موظفي القطاع العام والمواطنين فيما يتعلق بمخاطر التهديدات والهجمات السيبرانية وأساليب الوقاية منها.وأوضح الصمادي أن المركز يتولى الاستجابة للحوادث على مدار الساعة، حيث يمكن لأي جهة من القطاعين العام أو الخاص الإبلاغ عن أي حادث عبر القنوات الرسمية المنشورة على موقع المركز وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، ليتم تفعيل الفريق الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية على الفور.وأضاف أن الإجراءات تشمل تنسيق الاستجابة مباشرة مع الجهة المتأثرة، تقديم الدعم الفني المتخصص لاحتواء الحادث، تحليل أسبابه، الحد من آثاره، واستعادة الأنظمة والخدمات بأسرع وقت ممكن، مع تقديم التوصيات اللازمة وتعزيز الضوابط الأمنية.كما توجد آلية موحدة للمؤسسات الحكومية تتيح متابعة الحوادث ومراقبة الشبكات والأنظمة على مدار الساعة لضمان الكشف المبكر ورصد أي تهديدات محتملة، بما يضمن إدارة متكاملة وفعالة للحوادث السيبرانية على المستوى الوطني.وأكد أن المركز يولي اهتماما خاصا بحماية القطاعات الحيوية من خلال تنسيق دوري ومستمر مع الجهات المعنية واتباع نهج استباقي يشمل تقييم المخاطر بشكل منتظم ومراجعة مستوى الامتثال للضوابط والمعايير الوطنية للأمن السيبراني.كما يركز المركز على بناء قدرات فرق الأمن السيبراني عبر عدة مسارات متوازية تشمل تطوير البنية التكنولوجية، تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تعزيز مهارات الكوادر الفنية، إلى جانب إجراء اختبارات الجاهزية وتمارين محاكاة للهجمات السيبرانية لتعزيز القدرة على الاستجابة الفاعلة للحوادث المحتملة وضمان رفع مستوى الجاهزية وحماية البنية التحتية الحيوية بكفاءة.وأكد الصمادي أن المركز يسعى لتعزيز القدرات الوطنية من خلال شراكات استراتيجية على المستوى الأكاديمي والإقليمي والدولي، حيث تعد المؤسسات الأكاديمية شركاء أساسيين من خلال عدة مبادرات وبرامج مثل تنظيم معسكرات "نشامى السايبر" لتأهيل طلبة الجامعات والخريجين لسوق العمل وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع، إلى جانب تبادل الخبرات، ودعم البحث العلمي، وتطوير المناهج والمساقات المتعلقة بالأمن السيبراني.كما يمتلك المركز شراكات مع دول عربية وإقليمية وعالمية عبر مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تركز على تبادل الخبرات الفنية، تطوير أنظمة الإنذار المبكر، ورفع مستوى التنسيق لمواجهة الهجمات السيبرانية العابرة للحدود، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ منظومة حماية رقمية متكاملة وتعزيز الجاهزية السيبرانية الوطنية.كما أكد الصمادي أن المركز يعمل على تأهيل الكوادر الوطنية ورفع الوعي لدى المواطنين والمؤسسات، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز المهارات وبناء الثقافة السيبرانية، متابعا أن هذه الجهود تشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لموظفي القطاع العام مع تطوير مسارات تدريب متقدمة لتعزيز المهارات وبناء الثقافة السيبرانية، وإصدار نشرات توعوية وإرشادات دورية، وتنفيذ حملات تثقيفية لترسيخ الممارسات الآمنة في الفضاء الرقمي.وأشار إلى أن نحو 90 بالمئة من الهجمات السيبرانية تنجم عن أخطاء المستخدمين في الفضاء الرقمي، ما يبرز أهمية الوعي والسلوك الفردي والمؤسسي في تعزيز الأمن السيبراني.وفي هذا السياق، حث الأفراد والمؤسسات على الالتزام بالنشرات التوعوية والتعليمات الإرشادية الصادرة عن المركز، مع تأكيد ضرورة عدم مشاركة المعلومات الحساسة مثل أرقام الحسابات وكلمات المرور، والتحقق دائما من مصدر الرسائل والروابط قبل التفاعل معها، فيما تعد المؤسسات شركاء أساسيين في منظومة الأمن السيبراني، باعتبارها منظومة مؤسسية متكاملة تتطلب التعاون والالتزام على مختلف المستويات.وفي إطار استعداد الأردن لمواجهة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أوضح أن التطور المتسارع في التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي يزيد من تعقيد المخاطر، حيث يمكن استغلال هذه التقنيات رغم فوائدها الكبيرة في دعم التنمية، لتنفيذ هجمات سيبرانية متقدمة ومعقدة.وبين أن المركز يواكب التطورات المتسارعة بمجال الذكاء الاصطناعي والهجمات المتقدمة، من خلال تعزيز القدرات التقنية، وتطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتدريب الكوادر الوطنية على التقنيات الحديثة، بما يضمن تحصين الأردن وحماية بنيته الرقمية من التهديدات السيبرانية المتقدمة ورفع جاهزية المنظومة الوطنية.