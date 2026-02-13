  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المومني: الإذاعة منبر إعلامي عريق أسّس لمفهوم الإعلام الحديث

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الإذاعة شكّلت عبر مسيرتها منبرًا إعلاميًا عريقًا أسّس لمفهوم الإعلام الحديث، ولا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، ونقل المعلومة المسؤولة، والبقاء قريبة من قضايا المواطنين.


وأضاف المومني في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أن الوزارة تُحيّي الكوادر المهنية العاملة في القطاع الإذاعي، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على حضور الإذاعة وألقها، بما يضمن استمرار رسالتها المهنية وترسيخ مكانتها في وجدان الناس، إلى جانب تحية جميع المحطات الإذاعية العاملة في مختلف مناطق المملكة.


وأكد المومني أن الإذاعة كانت وما تزال مساحة للوعي وصوتًا قريبًا من الناس في كل مكان، وجسرًا من جسور الإعلام الراسخة، رغم التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.

