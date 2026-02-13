الساعة 12 مساء .. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2026-02-13 03:21:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنتهي في تمام الساعة 12 من مساء اليوم الجمعة، عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2025–2026 لمرحلة البكالوريوس، وفق مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.


ودعا الخطيب، في بيان صحفي، الطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن إلى الإسراع في تعبئة الطلب وتخزينه أصولياً قبل انتهاء المدة الرسمية، مؤكداً أنه لن يتم تمديد فترة التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك.


وأوضح أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية ذاتها هو الساعة 12 من مساء السبت.


وأضاف أن آخر موعد لتسديد رسم طلب الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي-فواتيركم" سيكون عند الساعة الثالثة من عصر الأحد الموافق 15-2-2026، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء أي طلب لم يُسدَّد رسمه خلال الفترة المحددة واستبعاده من عملية المنافسة.

