وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدّمتها الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما ‏بحث الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الأوضاع الإقليمية، وفي مقدّمتها التطورات في غزة، والتنسيق المشترك حيال جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وبحث الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع الإقليمية والتطورات في غزة والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.