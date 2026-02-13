وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة
كما بحث الصفدي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصالٍ هاتفيٍّ الأوضاع الإقليمية، وفي مقدّمتها التطورات في غزة، والتنسيق المشترك حيال جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحث الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع الإقليمية والتطورات في غزة والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
