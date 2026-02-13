  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا

2026-02-13 03:21:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجازت الولايات المتحدة الجمعة، لخمس شركات نفطية كبرى، بينها أربع أوروبية، استئناف عملياتها في فنزويلا بإشراف واسع النطاق من واشنطن.


وفي وثيقة نشرت على موقع وزارة الخزانة، سمح لكل من الشركتين البريطانيتين "بي بي" و"شل" وللإيطالية "ايني" والإسبانية "ريبسول" بالعمل في قطاعي النفط والغاز في فنزويلا، فضلا عن الأميركية "شيفرون" التي كانت استمرت بنشاط معين في فنزويلا بناء على ترخيص استثنائي يعفيها من الحظر الذي فرضته واشنطن اعتبارا من العام 2019.

