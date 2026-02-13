الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك

403
الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء اليوم بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة محي في محافظة الكرك، نتج عنها وفاة شخص وثلاثة اصابات.
ووفق مصدر امني عملت كوادر الدفاع المدني على إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وإسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات
