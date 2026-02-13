  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك

2026-02-13 03:21:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء اليوم بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة محي في محافظة الكرك، نتج عنها وفاة شخص وثلاثة اصابات.

ووفق مصدر امني عملت كوادر الدفاع المدني على إخلاء الوفاة إلى الطب الشرعي وإسعاف المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات

