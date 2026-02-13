ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط

ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المتمركزة حاليًا في منطقة البحر الكاريبي قرب فنزويلا، تتجه إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في إطار حملة الضغط التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.
