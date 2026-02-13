ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن حاملة طائرات ثانية ستغادر قريبا إلى الشرق الأوسط.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة، المتمركزة حاليًا في منطقة البحر الكاريبي قرب فنزويلا، تتجه إلى الشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في إطار حملة الضغط التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.