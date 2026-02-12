فينيسيوس ومبابي يتشاركان استثمارًا فاخرًا في قلب مدريد

MENAFN - Al-Bayan) كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي، نجمي ريال مدريد، في شراكة استثمارية جديدة داخل العاصمة الإسبانية مدريد، عبر امتلاكهما حصة في أحد المشاريع الفاخرة.

وأوضحت صحيفة ((ماركا)) الإسبانية أن فينيسيوس ومبابي يشاركان في ملكية أحد أرقى المطاعم الخاصة في مدريد، ليؤكدا امتداد تعاونهما خارج إطار كرة القدم، في مشروع يستهدف فئة محددة من رواد الأماكن الخاصة.

واستضاف فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي عددًا من زملائهما في ريال مدريد داخل المطعم، من بينهم المصابون جود بيلينغهام ورودريغو وإيدير ميليتاو، خلال تجمع أُطلق عليه اسم ((عشاء العهد))، في لقاء جمع لاعبي الفريق قبل الاستحقاقات المقبلة.

وجاء هذا العشاء بهدف تعزيز الروابط بين اللاعبين قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وكشفت ((ماركا)) أن المطعم يحمل اسم ((61)) ويقع في شارع خوسيه أباسكال رقم 61 بمدريد، ويعتمد على مفهوم الخصوصية دون لافتات خارجية أو حملات دعائية مباشرة، مع دخول مخصص لرواده.

ونقلت مجلة ((جي كيو إسبانيا)) أن تصميم المطعم يجمع بين الطابع الرومانسي وديكور حديث يعتمد على المعدن والخرسانة الظاهرة، مع مدخل داخلي يقود إلى قاعة مخصصة للعشاء.

ويتميز المطعم بإضاءة الطاولات بشموع من دار ((لويفي))، ويرتدي العاملون به أزياء من تصميم دار ((كازونا)) وأحذية ((نايكي))، بينما يتولى الإشراف على المطبخ الشيف الأرجنتيني فرانكو فرانشيسكيني، ويقدم قائمة تعتمد على المشويات على الفحم، إلى جانب أطباق أخرى مثل أضلاع الأنجوس (لحم بقري مشوي على الفحم) والفلان (حلوى تحضر من البيض والحليب والسكر).

واستقطب المطعم شخصيات معروفة من عالم الرياضة والفن، بدعم من شراكة فينيسيوس ومبابي مع مجموعة ((موش)) التي تدير مشروعات فاخرة في مدينة ماربيا، حيث شوهد داخله لاعبون ونجوم مجتمع، إلى جانب أسماء فنية مثل الممثل الإسباني أرون بايبر والممثلة الإسبانية إستر إكسبوزيتو والمغني البورتوريكي أوزونا، وبطل الفنون القتالية الإسباني إيليا توبوريا.