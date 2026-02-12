طيران الإمارات توسع نطاق الدرجة السياحية الممتازة

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت طيران الإمارات عن توسيع نطاق الدرجة السياحية الممتازة وتقديم تجربة أكثر اتساقاً وارتقاءً لعملائها عبر شبكتها العالمية.

وفي إطار برنامجها المستمر لتحديث الأسطول، تستعد الناقلة لاستكمال تحديث أول طائرة إيرباص A380 بتقسيم الدرجتين، بحلول منتصف أبريل. وسيتم اعادة تجهيز الطائرة بتقسيم الثلاث درجات يضم 76 مقعداً في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و437 مقعداً في الدرجة السياحية.

وسيتم تشغيل الطائرة على الرحلات ((ئي كيه 903/904)) بين دبي وعمّان خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 31 مايو، قبل أن تنتقل لتشغيل الرحلات ((ئي كيه 139/140)) إلى براغ اعتباراً من 1 يونيو. وبحلول شهر نوفمبر تتوقع طيران الإمارات الانتهاء من تحديث جميع الطائرات الإيرباص A380 بتقسيم الطائرتين، وعددها 15 طائرة، إلى تقسيم الثلاث درجات الجديد. كما تخطط الناقلة تشغيل المزيد من الطائرات المحدثة اعتباراً من شهر مارس، حيث سيتم التشغيل إلى البصرة اعتباراً من 1 مايو، ستشغل الرحلات ((ئي كيه 945/946)) بطائرة البوينج 777-LR300 المحدثة بتقسيم الأربع درجات، لتتاح الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات الأسبوعية الخمس إلى البصرة. وإلى نيويورك جون إف كينيدي: اعتباراً من 1 أبريل، سيتم تشغيل الرحلات ((ئي كيه 201/202)) بطائرة إيرباص A380 محدثة بتقسيم الأربع درجات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت، على أن تصبح الخدمة يومية اعتباراً من 1 يونيو. وإلى زيورخ: اعتباراً من 1 مارس، ستشغل الرحلات ((ئي كيه 85/86)) بطائرة الإيرباص A380 بتقسيم الأربع درجات، ما يتيح أكثر من 1500 مقعد أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة من وإلى زيورخ. وسيتم التشغيل إلى ميلانو: اعتباراً من 10 مايو ستشغل الرحلات ((ئي كيه 101/102)) بطائرة البوينج 777-LR200 المحدثة بتقسيم الثلاث درجات وتشمل الدرجة السياحية الممتازة. وإلى دبلن: اعتباراً من 25 أكتوبر، ستشغل الرحلات ((ئي كيه 165/166)) بطائرة البوينج 777-LR200 المحدثة بتقسيم الثلاث درجات، لتتوفر الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات الأسبوعية البالغ عددها 21 رحلة إلى دبلن.

كما سيتم التشغيل الى هو تشي منه اعتباراً من 1 مايو، ستُشغّل الرحلات ((ئي كيه 392/393)) بطائرة البوينج 777-LR200 المحدّثة بتقسيم الثلاث درجات، ما يوفّر أكثر من 600 مقعد أسبوعياً في الدرجة السياحية الممتازة على الرحلات اليومية.والى هونغ كونغ: اعتباراً من 1 أكتوبر، ستتم ترقية الرحلات ((ئي كيه 382/383)) من طائرة البوينج 777-LR300 إلى طائرة الإيرباص A380، على أن يتم تشغيلها بطائرة الإيرباص A380 المحدّثة التي تضم الدرجة السياحية الممتازة اعتباراً من 1 ديسمبر.

كما سيتم التشغيل الى عنتيبي اعتباراً من 29 مارس (آذار)، ستُشغّل الرحلات ((ئي كيه 729/730)) باستخدام طائرة الإيرباص A350 الجديدة. والى موريشيوس: اعتباراً من 29 مارس، ستُشغّل الرحلات ((ئي كيه 709/710)) بطائرة البوينج 777-LR200 المحدّثة بتقسيم الثلاث درجات.

وستبدأ طيران الإمارات اعتباراً من 1 أكتوبر ترقية الرحلات ((ئي كيه 362/363)) بين دبي وجوانزو، من طائرة البوينج 777-LR300 إلى طائرة الإيرباص A380 بتقسيم الثلاث درجات والتي تتضمن مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.