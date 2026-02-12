جلسة حوارية الملك والمسيرة: من التمكين إلى الإنجاز في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)



العقبة 12 شباط (بترا)- دينا محادين- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، جلسة حوارية بعنوان " الملك والمسيرة: من التمكين إلى الإنجاز" في مقر الهيئة بمشاركة 70 شابا وشابة وناشطين من المجتمع المحلي.

وأكد العين شرحبيل ماضي خلال الجلسة، اهتمام جلالة الملك بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا، بحيث يكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأردن.

وأشار الى أن الأردن في عهد جلالته شهد تطورا ملحوظا عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وأن مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية مستمرة رغم ما يشهده الإقليم والمنطقة من توتر وأزمات.

كما أشار الى مواقف جلالته العالمية المشرفة في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد ماضي على أن الأردن وبتوجيهات جلالته، شهد تطورا ملحوظا في شتى المجالات، ليعزز مسيرة البناء والتحديث والتنمية، باعتبارها هدفا ومقصدا لخدمة المواطن، حيث أولى اهتماما ملحوظا بتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة.

من جانبه، عرض رئيس اللجنة المؤقتة مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي، دور المجلس في دعم القطاعات والمؤسسات الشبابية ومشاريع التمكين السياسي والديمقراطي التي تشكل ترجمة للرؤى الملكية في تمكين وتعزيز الشباب الأردني.

بدوره، قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن هذه الجلسة تأتي في إطار احتفالات المملكة والهيئة بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة وتثمينا للجهود الملكية السامية في دعم القطاع الشبابي وبناء الأردن الحديث واستمرار مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل.

ولفت العشوش إلى الدعم الملكي المتواصل للشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم ليكونوا اداة فعالة للمشاركة الفاعلة والمساهمة برسم السياسة وصناعه القرار على مختلف الصعد والمجالات.

وأشاد المشاركون بدور الجهود و المبادرات الملكية في بناء وتنمية الدولة الاردنية وتعزيز دورها على مختلف المجالات، مشيرين إلى ابرز المشاريع والبرامج الملكية الداعمة لإشراك الشباب في الحياة العامة.

