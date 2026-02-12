  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
يهود مناهضون للصهيونية يشاركون في احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضاً لسياسات نتنياهو خلال لقائه ترمب

يهود مناهضون للصهيونية يشاركون في احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضاً لسياسات نتنياهو خلال لقائه ترمب

2026-02-12 02:03:43
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN- تجمع عشرات المحتجين أمام البيت الأبيض في واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شارك ناشطون من خلفيات مختلفة بينهم يهود "مناهضون للصهيونية" للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحرب على غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، وشعارات تصف نتنياهو بـ"مجرم حرب"، مطالبين بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في ظل استمرارها في العدوان على الشعب الفلسطيني.

MENAFN12022026000205011050ID1110730899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث