يهود مناهضون للصهيونية يشاركون في احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضاً لسياسات نتنياهو خلال لقائه ترمب

يهود مناهضون للصهيونية يشاركون في احتجاجات أمام البيت الأبيض رفضاً لسياسات نتنياهو خلال لقائه ترمب
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن /PNN- تجمع عشرات المحتجين أمام البيت الأبيض في واشنطن بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث شارك ناشطون من خلفيات مختلفة بينهم يهود "مناهضون للصهيونية" للتعبير عن رفضهم لاستمرار الحرب على غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد سياسات الحكومة الإسرائيلية في المنطقة، وشعارات تصف نتنياهو بـ"مجرم حرب"، مطالبين بوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في ظل استمرارها في العدوان على الشعب الفلسطيني.
