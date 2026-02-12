غزة: غارات جوية ومدفعية على مناطق متفرقة ونسف منازل في خانيونس
وواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ، حيث بلغ عدد الخروقات 1620 خرقا، أسفر عن استشهاد 573 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.
وسجل تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق الشرقية، بما فيها حي التفاح.
وفي جنوب القطاع، شن الطيران غارة على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانا كثيفة في وسط المدينة ونفذت عمليات نسف لمبان سكنية.
وأفادت مصادر طبية بمستشفيات غزة باستشهاد 5 نازحين وإصابة 13 آخرين، الثلاثاء، خارج مناطق الانتشار العسكري الإسرائيلي.
وحذرت الأمم المتحدة من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ أقصى درجات الحذر لحماية المدنيين والبنية التحتية.
