غزة: غارات جوية ومدفعية على مناطق متفرقة ونسف منازل في خانيونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- شهد قطاع غزة، اليوم الخميس ، تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، إضافة إلى عمليات نسف لمبان سكنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ، حيث بلغ عدد الخروقات 1620 خرقا، أسفر عن استشهاد 573 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

وسجل تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق الشرقية، بما فيها حي التفاح.

وفي جنوب القطاع، شن الطيران غارة على المناطق الشرقية من مدينة خانيونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانا كثيفة في وسط المدينة ونفذت عمليات نسف لمبان سكنية.

وأفادت مصادر طبية بمستشفيات غزة باستشهاد 5 نازحين وإصابة 13 آخرين، الثلاثاء، خارج مناطق الانتشار العسكري الإسرائيلي.

وحذرت الأمم المتحدة من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها المدنيون جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني واتخاذ أقصى درجات الحذر لحماية المدنيين والبنية التحتية.