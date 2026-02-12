403
إطلاق «ديالينغ» لجعل الأسواق العالمية متاحة لخلق الثروة على المدى الطويل
(MENAFN- Panasian1) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 فبراير 2026: أعلنت منصة ديالينغ عن إطلاقها رسميًا كمنصة استثمار عالمية بهدف واضح يتمثل في إعادة تشكيل طريقة وصول المستثمرين وفهمهم ومشاركتهم في الأسواق المالية العالمية. تم تصميم ديالينغ كمنصة تركز على الاستثمار، وهي موجهة للمستثمرين طويلّي الأجل الذين يضعون أولوية للتنويع والانضباط وخلق الثروة المستدامة والتعرض العالمي.
ابتداءً من اليوم، ستوفر ديالينغ فرصًا للاستثمار في أكثر من 30,000 أصل مالي عبر أكثر من 10 أسواق عالمية تعمل بموجب أكثر من 30 ترخيصًا وتسجيلًا. ومن خلال حساب موحد واحد، يمكن للمستثمرين المشاركة في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصات والمشتقات وغيرها من الأدوات العالمية، مما يتيح تنويعًا جوهريًا عبر الأسواق.
يركز جوهر المنصة على تقديم تجربة استثمارية شفافة وآمنة وبسيطة ومتوافقة عبر الأجهزة المحمولة والويب. وقد تم بناء المنصة على نهج تعليمي يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة بالعقلية الصحيحة، خالية من الضغط أو الاستعجال أو التصرفات الاندفاعية. في وقت لا يزال فيه مشاركة المستثمرين في الأسهم العالمية محدودة من الناحية الهيكلية، تفتح ديالينغ الوصول بلا حدود، مما يمكّن المستثمرين من المشاركة في الأسواق العالمية والوصول إلى فرص خلق الثروة التي تتجاوز المألوف، وتتجاوز الحدود، وتتجاوز الواضح.
تُعد منصة الاستثمار العالمية أول منصة موجهة للمستهلك ضمن المظلة الأوسع المقدمة من ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية، ومقرها في موريشيوس. تقدم ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات الاستشارات في التمويل المؤسسي، وهيكلة المنتجات وتوزيعها، وإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية، وصناعة السوق / تسهيل السيولة، وخدمات السمسرة والتنفيذ عبر منصة الاستثمار العالمية.
قال تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة فينفاسيا جروب وديالينغ، خلال الإطلاق: «وُلدت ديالينغ من فكرة بسيطة: الاستثمار العالمي ليس نقصًا في الفرص، بل التعقيد والتجزؤ هما ما يعيقان معظم المستثمرين. حتى اليوم، حوالي 90٪ من الأسهم العالمية لا تزال خارج متناول المستثمرين الأفراد. تم إنشاء ديالينغ لإزالة هذه الحواجز، موحِّدة الأسواق العالمية والفرص والأصول في تجربة واحدة شفافة ليتمكن المستثمرون من المشاركة بثقة والتركيز على خلق الثروة على المدى الطويل. منصة الاستثمار العالمية هي جزء من ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية وسوف تُحدث ثورة في كيفية ممارسة الخدمات المصرفية الاستثمارية. هذه هي خطوتنا الأولى في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية للجماهير.»
بدعم من فينفاسيا جروب، تعمل ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية ضمن إطار تنظيمي وامتثال عالمي قوي، يشمل: رخصة المصرفية الاستثمارية من لجنة الخدمات المالية في موريشيوس (إف.إس.سي)، لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (سايسيك)، هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (إس.سي.إيه)، إلى جانب تسجيلات دولية أخرى. توفر البنية التكنولوجية المملوكة بالكامل وترخيص التنظيم المباشر سيطرة شاملة نادرة على البنية التحتية والامتثال والتنفيذ وأمن البيانات، مما يقلل الاعتماد على الوسطاء ويعزز الشفافية وحماية المستثمرين. وقد خدمّت المجموعة المستثمرين في أكثر من 120 دولة.
تميز إطلاق ديالينغ في معرض آي.إف.إكس دبي، أحد أبرز المنتديات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وصناعة التداول، مما يعكس الطموح العالمي والأسس المؤسسية للمنصة.
عقب إطلاقها، ستركز ديالينغ في البداية على توسيع حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع خطط للتوسع التدريجي إلى أوروبا وأفريقيا (بما في ذلك جنوب إفريقيا) ومناطق عالمية رئيسية أخرى. ومع تطور الأسواق العالمية، ستواصل ديالينغ إضافة المزيد من الأصول والأسواق والفرص. ومع سعي المستثمرين للحصول على التعرض الدولي عبر الأسواق المتقدمة والناشئة وسريعة النمو، تعطي ديالينغ الأولوية للتعليم على المضاربة، والتوافق على النشاط، وخلق الثروة على المدى الطويل على الضوضاء قصيرة الأجل.
مع إطلاقها، تسعى ديالينغ إلى إعادة تعريف ما ينبغي أن يكون عليه الاستثمار العالمي في العصر الحديث: استثمارًا يمكن الوصول إليه، مسؤولًا، ومبنيًا حول المستثمر.
الوصول إلى ديالينغ: يمكن للمستثمرين البدء في بناء محافظهم المتنوعة عالميًا بإنشاء حساب عبر الموقع: Dealing
حول منصة ديالينغ العالمية للاستثمار:
ديالينغ هي منصة استثمار عالمية صُممت لجعل الاستثمار متعدد الأسواق بسيطًا وشفافًا ويمكن الوصول إليه عبر تجربة سلسة على الويب والهواتف المحمولة. بدعم من فينفاسيا جروب، توفر ديالينغ الوصول إلى الأسهم العالمية، والصناديق المتداولة في البورصات، والمشتقات، والأدوات البديلة عبر حساب واحد، مدعومًا بتراخيص تنظيمية مباشرة وبنية تكنولوجية مملوكة بالكامل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
منصة الاستثمار العالمية ديالينغ هي جزء من المظلة الأوسع لـ ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية المدعومة من فينفاسيا جروب.
حول ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية:
بدعم من فينفاسيا جروب، تم إنشاء ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية ومقرها في موريشيوس لدعم مجموعة واسعة من أنشطة المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، تُقدَّم من خلال كيانات مرخَّصة وضمن أطر قضائية. وهي مبنية على أسس قوية: بصمة منتظمة عالمية ترتكز على ترخيصها المصرفي الاستثماري في موريشيوس، مدعومة بتفويضات وتسجيلات إضافية في مناطق رئيسية بما في ذلك الإمارات وأوروبا، ومصممة وفق نهج أولًا للامتثال.
عبر الشركات التابعة والشركات الشقيقة، تعمل ديالينغ عبر بصمة دولية واسعة مع تسجيلات وتنظيم في أكثر من 30 ولاية قضائية، ودعم وجود مادي في مناطق رئيسية (بما في ذلك الإمارات وأوروبا). منصة الاستثمار العالمية هي أول منتج موجه للمستهلك — لكن قدرات ديالينغ تمتد عبر كامل طيف المصرفية الاستثمارية.
تقدم ديالينغ للخدمات المصرفية الاستثمارية الاستشارات في التمويل المؤسسي، وهيكلة وتسويق المنتجات، وإدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية، وصناعة السوق / تسهيل السيولة، وخدمات السمسرة والتنفيذ عبر منصة الاستثمار العالمية.
