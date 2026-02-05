  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

2026-02-05 03:14:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيودا على الترسانة النووية للبلدين.


وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي في بيان إن "الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد".

