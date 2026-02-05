الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

403
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيودا على الترسانة النووية للبلدين.
وقالت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي في بيان إن "الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد".
