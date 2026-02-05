تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق بينما تكون دافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتكاثر كميات الغيوم، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر مثيرة للغبار أحياناً.



لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

تنبيهات ونصائح:

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.