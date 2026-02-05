تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات
لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
