المهرة دي بارقة تحقق المركز الرابع في بطولة كتارا لجولة الجياد العربية بالدوحة

2026-02-05 03:14:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت المهرة دي بارقة، العائدة لمربط اليحيى والمملوكة للسيد محمد يحيى المحارمة، المركز الرابع في بطولة كتارا – جولة الجياد العربية، التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وتُعد واحدة من أقوى بطولات الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.


وشهدت البطولة منافسة قوية في هذه الفئة، حيث ضمّت نخبة من الخيول البطلة المتوجة بألقاب وبطولات عالمية، ما يبرز قيمة الإنجاز الذي حققته المهرة دي بارقة في مشاركتها.


وتُعد هذه المشاركة الأولى لمربط اليحيى ضمن جولة الجياد العربية، على أن تواصل المهرة دي بارقة مشاركتها في باقي جولات البطولة حول العالم خلال الفترة المقبلة.


ويأمل مربط اليحيى في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المشاركات القادمة، مؤكدًا حرصه على الحضور والمنافسة في كبرى البطولات الدولية.

