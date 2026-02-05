الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونيا عبر تطبيق سند قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، الخميس، إنّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الملكيَّة العقاريَّة لسنة 2026، ستستهم في تسريع معاملات إزالة الشيوع، ويعزز حركة البيع والشراء والبناء على الأراضي بعد إزالة الشيوع، مما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.



وأضاف الخالدي، أن القانون الجديد يسمح بالبيع والإفراز الإلكتروني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الرقمي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة للمواطنين بشكل كامل في فترة قريبة، بعد صدور النظام المتعلق بالبيع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث سيتم تنفيذ هذه المعاملات عبر تطبيق "سند".



وأوضح أنه في حال تم اعتماد هذه الخدمات عبر تطبيق "سند" ستتوقف الحاجة لمراجعة المواطنين لدائرة الأراضي والمساحة، حيث ستكون جميع الخدمات إلكترونية باستثناء نقل الملكية.