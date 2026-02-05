  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري تعقد اجتماعها في الرياض

2026-02-05 03:13:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل البري.


وبحسب بيان صدر عن الوزارة الخميس، بحثت اللجنة خلال اجتماعاتها عددا من الموضوعات الفنية والتنظيمية المرتبطة بحركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين، إضافة إلى ترتيبات موسم الحج، وموضوعات الإجراءات الجمركية، وآليات الربط الإلكتروني بين المنافذ الحدودية، بهدف تسهيل حركة العبور ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للناقلين والمسافرين.


وتناول الاجتماع سبل تطوير الإجراءات وتحسين الأداء التشغيلي لمنظومة النقل البري، وتعزيز التكامل في تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على انسيابية حركة النقل، ويدعم نمو التبادل التجاري بين الأردن والسعودية.

