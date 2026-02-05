403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة مساء اليوم الخميس في مسرح المركز الوطني للثقافة والفنون بعمان، حفل انطلاق فعاليات عيد الربيع الصيني بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وتنظيم المركز الثقافي الصيني بعمان ومقاطعة شينشي الصينية لتعزيز التبادل الثقافي والمركز الوطني للثقافة والفنون.
وفي الحفل، اطلق وزير الثقافة والسفير الصيني فعاليات عيد الربيع الصيني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment