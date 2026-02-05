الصحة العالمية تُبقي حالة الطوارئ الصحية في فلسطين وسط انهيار إنساني غير مسبوق في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف – PNN - أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الإبقاء على حالة طوارئ صحية مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك عقب التصويت على مشروع القرار بأغلبية 27 صوتًا من أصل 34 عضوًا، في موقف دولي واضح يعكس حجم الانهيار الإنساني والصحي، لا سيما في قطاع غزة.

وصوّت عضو واحد ضد القرار هو إسرائيل، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، وغاب ثلاثة أعضاء عن الجلسة.

وأدان المجلس التنفيذي الهجمات المتكررة والمباشرة على المنشآت الصحية والطواقم الطبية، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً وجسيماً للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وشدد القرار على الضرورة العاجلة لفتح ممرات إنسانية فورية وآمنة ودون عوائق، وضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتأمين حرية حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، والسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، الذين بلغ عددهم 18,500 مريض وجريح بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأكد القرار تجديد التزام المجتمع الدولي، عبر منظمة الصحة العالمية، بحماية المدنيين الفلسطينيين، وصون الحق في الصحة، وضمان استمرار العمل الإنساني بعيداً عن التسييس أو الابتزاز.

ويأتي هذا القرار في ظل كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث أدى العدوان المتواصل إلى تدمير واسع للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، إضافة إلى الاستهداف المباشر للطواقم الطبية والإنسانية.

بدوره، أشاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، بالدول التي دعمت القرار، مؤكداً الحاجة إلى تضافر جهود الدول الأعضاء ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الأوضاع الصحية في فلسطين.

وأوضح خريشي أن القرار يجسد تأكيداً للحقيقة الميدانية وحماية صريحة لحالة الطوارئ والعمل الإنساني، مشدداً على أن حماية الصحة الفلسطينية واجب إنساني وأخلاقي غير قابل للتسييس، في ظل الاستهداف المنهجي للمدنيين والمنشآت والطواقم الصحية.

وأشار إلى تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أفاد باستشهاد 1582 طبيباً وعاملاً في المجال الإنساني برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين استُشهدوا نتيجة الإهمال الطبي.

وأكد خريشي أن إبقاء حالة الطوارئ ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة إنسانية ملحّة لضمان استمرار عمل منظمة الصحة العالمية وفق ميثاقها، وحماية ما تبقّى من النظام الصحي الفلسطيني من الانهيار الكامل، رغم محاولات الاحتلال إنهاء حالة الطوارئ في فلسطين.

ولفت إلى استمرار الاحتلال في سياساته ضد المنظومة الصحية والعمل الإنساني، حيث جرى استهداف 95% من المنشآت الصحية بشكل كامل أو جزئي، ومنع 37 منظمة إغاثية من أداء مهامها، بينها 22 منظمة تعمل في القطاع الصحي.

كما أشار إلى استشهاد أحد المسعفين، أمس، أثناء محاولته إنقاذ الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن العمل الإنساني لا يجوز تسييسه أو استهدافه تحت أي ظرف.