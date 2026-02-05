منصور يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوضاع الإنسانية في فلسطين وإعادة إعمار غزة

منصور يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوضاع الإنسانية في فلسطين وإعادة إعمار غزة
وأكد منصور، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية والضرورية للمواطنين، خاصة في ظل ظروف فصل الشتاء القاسية، إلى جانب أهمية التحضيرات الجارية لمرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.
كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية الطويلة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الفلسطينية، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
من جانبه، أكد دي كرو أنه سيزور دولة فلسطين قريباً، للاطلاع عن كثب على الأوضاع التي يعيشها المواطنون على الأرض، والتواصل مع الجهات المعنية، لا سيما الحكومة الفلسطينية، من أجل التنسيق والمتابعة.
واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات المشتركة، ومتابعة مختلف القضايا والملفات، بما يمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أداء مهامه بفعالية أكبر.
