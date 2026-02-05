منصور يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأوضاع الإنسانية في فلسطين وإعادة إعمار غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك – PNN - بحث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، مع رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألسكندر دي كرو، الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأكد منصور، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية والضرورية للمواطنين، خاصة في ظل ظروف فصل الشتاء القاسية، إلى جانب أهمية التحضيرات الجارية لمرحلة إعادة إعمار قطاع غزة.

كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية الطويلة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الفلسطينية، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم الاحتياجات الإنسانية والتنموية.

من جانبه، أكد دي كرو أنه سيزور دولة فلسطين قريباً، للاطلاع عن كثب على الأوضاع التي يعيشها المواطنون على الأرض، والتواصل مع الجهات المعنية، لا سيما الحكومة الفلسطينية، من أجل التنسيق والمتابعة.

واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات المشتركة، ومتابعة مختلف القضايا والملفات، بما يمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أداء مهامه بفعالية أكبر.