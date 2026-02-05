مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط

مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحيتين ليسا من سكان المخيم ويرجح أن الحديث يدور عن شابين من المجتمع العربي.
ونقل الشابان إلى طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الذي قدم عمليات الإنعاش لهما، إذ عانيا من إصابات حرجة اخترقت جسديهما.
وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "المصابين نقلا إلينا بعد إصابتهما بجروح حرجة في جسديهما، إذ كانا فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش والأدوية لهما".
وجرى نقل الشابين إلى مستشفى "هداسا" وهما بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في الجريمة، وأشارت إلى أن الخلفية جنائية من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.
