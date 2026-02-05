مقتل شابين في جريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط

MENAFN - Palestine News Network ) شعفاط - PNN - قتل شابان، في الثلاثينيات والأربعينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مخيم شعفاط بمدينة القدس؛ مساء الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحيتين ليسا من سكان المخيم ويرجح أن الحديث يدور عن شابين من المجتمع العربي.

ونقل الشابان إلى طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، الذي قدم عمليات الإنعاش لهما، إذ عانيا من إصابات حرجة اخترقت جسديهما.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "المصابين نقلا إلينا بعد إصابتهما بجروح حرجة في جسديهما، إذ كانا فاقدا الوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش والأدوية لهما".

وجرى نقل الشابين إلى مستشفى "هداسا" وهما بحالة حرجة، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق في الجريمة، وأشارت إلى أن الخلفية جنائية من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.