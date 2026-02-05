دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المقدسيين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/ طالب دبلوماسيون أوروبيون السلطات الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدين رفضهم التصاعد غير المسبوق في الإجلاء القسري والهدم واستيلاء المستعمرين على منازل الفلسطينيين.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، عبر منصة "إكس"، إن "ممثل الاتحاد، وممثلو الدول الأعضاء فيه، وبعثات دبلوماسية ذات توجهات مماثلة، زاروا منطقتي بطن الهوى والبستان في سلوان".

وتأتي الزيارة "وسط تصاعد غير مسبوق في عمليات الإخلاء القسري والهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين"، وفق البيان.

وأضاف: "تم إجلاء 14 عائلة مؤخرًا، وتواجه 30 عائلة أخرى (نحو 175 شخصًا) خطرًا وشيكًا، مع احتمال تهجير أكثر من 2000 شخص في حي سلوان قسرًا من منازلهم. وتُعدّ هذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وتابع: "تُمثل هذه الزيادة الأخيرة في هذه التدابير جزءًا من تصعيد أوسع نطاقًا للعنف الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، والتهجير في جميع أنحاء الضفة الغربية، إلى جانب الجهود المكثفة لتغيير الطابع التاريخي للقدس متعدد الأديان والثقافات".

وأردف المكتب أن "استخدام قوانين تمييزية لتنفيذ هذه التدابير لا يُعفي إسرائيل من التزاماتها كقوة احتلال. يجب على السلطات الإسرائيلية وقف هذه الإجراءات فورا وضمان حل مستدام يصون حقوق المجتمعات في منازلهم".

وفي الأشهر الماضية، زادت السلطات الإسرائيلية عمليات إجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي بطن الهوى وهدم عشرات المنازل في حي البستان جنوب المسجد الأقصى.

وأعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس قبل سنوات، قرارها إقامة "حديقة توراتية" مكان حي البستان.

ـــــــ