الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين تسببت بأعلى نسبة تهجير في الضفة خلال يناير

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN/ قالت الأمم المتحدة الخميس، إنّ إرهاب وهجمات المستوطنين ومضايقاتهم في الضفة الغربية المحتلة تسببت بتهجير نحو 700 فلسطيني خلال كانون الثاني/ يناير 2025، وهو أعلى معدل يُسجّل منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.

وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "أوتشا"، واستنادًا إلى بيانات تجمعها عدة وكالات أممية، هُجّر خلال الشهر المنصرم ما لا يقل عن 694 فلسطينيًّا من منازلهم قسرًا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأنّ إرهاب المستوطنين أصبح عاملًا رئيسًا في التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، في أواخر كانون الثاني/ يناير.

وشهدت عمليات التهجير ارتفاعًا في كانون الثاني/ يناير على وجه الخصوص، وذلك بسبب التهجير الكامل لتجمع رأس عين العوجا في غور الأردن، إذ هُجرت 130 عائلة من منازلها بعد أشهر من الهجمات والمضايقات.

ووفقًا لتقرير صادر عام 2025 عن منظمة إسرائيلية، يستخدم المستوطنون في الضفة الغربية الرعي وسيلةً لفرض وجودهم على الأراضي الزراعية الفلسطينية، وبالتالي حرمان الفلسطينيين تدريجًا من الوصول إلى أراضيهم وهذه المناطق.

يلجأ المستوطنون إلى الهجمات والمضايقات والترهيب والعنف لإجبار الفلسطينيين على الرحيل، وذلك "بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين"، بحسب المنظمة الإسرائيلية.

وقالت مديرة اتحاد حماية الضفة الغربية، أليغرا باتشيكو، "لا أحد يمارس ضغطًا على إسرائيل أو على السلطات الإسرائيلية لوقف هذا الأمر، ولذلك يشعر المستوطنون بالإفلات الكامل من العقاب، وبأنّهم أحرار في الاستمرار بهذه الممارسات".

وأشارت إلى أنّ عدم الاهتمام بالضفة الغربية المحتلة يُعد عاملًا إضافيًا في تفاقم الوضع.

وأضافت "كل الأنظار موجّهة إلى غزة عندما يتعلق الأمر بفلسطين، في حين نشهد تطهيرًا عرقيًّا متواصلًا في الضفة الغربية (المحتلة)، ولا أحد يولي اهتمامًا لما يحدث هناك".

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة أكثر من نصف مليون مستوطن في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية وغير قانونية وفق القانون الدولي، مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وكانت الأمم المتحدة قد سجّلت خلال تشرين الأول/ أكتوبر وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجومًا للمستوطنين ضد فلسطينيين.

وارتفعت وتيرة الهجمات في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. واستُشهد منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 1035 فلسطينيًّا، على أيدي جيش الاحتلال، أو المستوطنين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.