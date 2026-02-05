إيمان خليف ترد على ترامب: أنا لست متحولة جنسياً.. بل فتاة

خبرني - أعربت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، البطلة الأولمبية، عن استعدادها للخضوع لاختبار الجنس البيولوجي من قبل الهيئة المشرفة العالمية للملاكمة قبل دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وقالت خليف لصحيفة "ليكيب"، يوم الخميس: أنا لست متحولة جنسياً. الاختلاف عندي طبيعي. أنا ببساطة هكذا. لم أفعل أي شيء لتغيير الطريقة التي خلقتني بها الطبيعة.

وأضافت: لذلك أنا لست خائفة. يجب أن أخضع لفحص للبطولات المقبلة، سأفعل هذا.

وقالت الملاكمة إنها كانت تتلقى علاجاً هرمونياً استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت خليف: لدي هرمونات أنثوية. الناس لا يعرفون هذا، لكنني بالفعل خفضت مستوى التستوستيرون لدي من أجل المنافسات. أنا محاطة بالأطباء، وتحت إشراف خبير، وقد خضعت لعلاجات هرمونية لخفض مستوى التستوستيرون.

وأضافت: بالنسبة لبطولة التصفيات لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي أقيمت في داكار، خفضت مستوى التستوستيرون لدي إلى الصفر.

كما ردت إيمان خليف على التصريحات النقدية التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأنها.

وقالت: أنا لست متحولة جنسياً، أنا فتاة. تربيت كفتاة، نشأت كفتاة، والناس في قريتي يعرفونني دائما كفتاة. أحترمه إذا احترم الحقيقة.

وأكدت خليف أنها تنوي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس رغم أن جميع المنافسات ستجرى على المستوى الاحترافي.

وقالت: لمجرد أنني أخوض نزالات كمحترفة لا يعني أنني أتخلى عن دورة الألعاب 2028. إطلاقاً. أريد أن أمثل الجزائر في الملاكمة بأولمبياد في لوس أنجلوس وأصبح أول رياضية جزائرية في التاريخ تحتفظ بلقبها الأولمبي.