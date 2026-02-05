الفيصلي يتفوق على الوحدات في مواجهة مثيرة بدوري الممتاز لكرة السلة

خبرني – حقق الفيصلي فوزاً مثيراً على غريمه التقليدي الوحدات بنتيجة 93-90، في الجولة الرابعة عشرة والأخيرة من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري الممتاز للرجال بكرة السلة.

وشهدت المباراة أداءً متقارباً ومنافسة قوية بين الفريقين، حيث حافظ الفيصلي على تقدمه في اللحظات الحاسمة ليضمن الفوز في مباراة حماسية أمام جماهيره.