اليوم الثالث من "دبي للموضة".. عروض راقية لأبرز علامات الأزياء العالمية

2026-02-04 07:22:31
(MENAFN- Al-Bayan) يواصل أسبوع دبي للموضة في يومه الثالث استقطاب نخبة كبيرة وغنية من ألمع المواهب العالمية والإقليمية في عالم الموضة، حيث ألقت عروض الأزياء الضوء على مختلف أساليب التعبير الفني الإبداعي، بدءاً من التواصل الإنساني ومفهوم الأزياء العصرية، وصولاً إلى الأزياء المسرحية وفن الخياطة المتقنة.

وشهد اليوم الثالث من هذا الحدث العالمي البارز مشاركة واسعة من تجار البيع بالتجزئة، حيث واصلت نخبة عالمية من الجهات الراغبة في الشراء اكتشاف المواهب الجديدة من خلال برنامج الجهات الراغبة في الشراء الخاص بأسبوع دبي للموضة.

يستمر أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة حتى الجمعة، ويستقطب نخبة عالمية وإقليمية رائدة من المصممين ورواد القطاع ووسائل الإعلام العالمية.

وقدمت علامتا ((Emergency Roo)) و((Timberland)) عرضهما المشترك، وذلك على ملعب كرة السلة في حي دبي للتصميم.

وألقى هذا العرض الضوء على مفاهيم مثل التواصل الإنساني وتجارب الحياة اليومية.

وقدم معهد ((فاد)) لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة والقائم في حي دبي للتصميم مجموعة راقية لعلامة ((Dhara Shah)) التي انطلقت من خلاله، والتي تضمنت تصاميم باستخدام مشدات الكورسيه والملابس ذات القصات البارزة والتفاصيل الدقيقة المستوحاة من إطلالات العصر الفيكتوري.

وجمعت التصاميم بين الرقة والفخامة من جهة، والدقة الهندسية من جهة أخرى، لتعكس مفهوم الأزياء العصرية لهذه العلامة.

واستعرضت علامة ((Absent Findings)) مجموعتها لخريف وشتاء 2026 بعنوان ((Not What You Think)).

واستوحيت هذه المجموعة، من مفاهيم الهندسة المعمارية والذكريات الجميلة والسريالية.

وكشفت علامة ((Weinsanto))، التي تعد من الأعضاء الدائمين في لجنة أسبوع دبي للموضة والتي قدمها اتحاد الأزياء الراقية والموضة في فرنسا، عن مجموعتها بعنوان ((Les Irrésistibles Favorites)) لربيع وصيف 2026 والمستوحاة من أيقونات القرنين السابع عشر والثامن عشر.

